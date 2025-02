Hollywood-Star Gene Hackman und Ehefrau tot aufgefunden – kurz vor Oscars

Schocknachricht so kurz vor den Oscars: Wie mehrere Medien berichten, soll Hollywoodstar Gene Hackman (95) und seine Frau Betsy Arakawa tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden worden sein.

Sheriff Adan Menoza aus dem US-Bundesstaat New Mexico laut „New York Post“, dass das Paar sowie sein Hund gestorben sei.

Die Polizei entdeckte am Mittwochnachmittag (26. Februar) die Leiche des zweifachen Oscar-Gewinners und seiner Frau. Es besteht derzeit kein Verdacht auf ein Verbrechen, die Todesursache ist bislang allerdings noch nicht klar.

Gene Hackman war einer der versiertesten Schauspieler aller Zeiten – dank seiner Hauptrollen in „The French Connection“, „Bonnie und Clyde“ und „The Royal Tenenbaums“, dem Serienhit „Bezaubernde Jeannie“ und dem Kinoklassiker „Superman“.

Im Laufe seiner Karriere gewann Hackman zwei Oscars, drei Golden Globes und den 2003 verliehenen Cecil B. DeMille Award. Sein Tod, nur wenige Tage vor der 97. Oscar-Verleihung in Los Angeles (2. März) dürfte die Filmwelt erschüttern.

Auf X nehmen bereits zahlreiche Fans Abschied von der Filmlegende. Dort heißt es unter anderem:

„RIP Gene Hackman. Er wird niemals vergessen.“

„Absolut niederschmetternde Neuigkeiten über Gene Hackman und seine Frau. Die Details sind im Moment unzuverlässig, aber es ist klar, dass einer der größten Filmschauspieler der letzten 75 Jahre seinen letzten Schritt getan hat.“

„RIP zu einer absoluten Legende“

Der gebürtige Kalifornier wurde am 30. Januar 1930 als Eugene Hackman geboren. Seine Eltern zogen mehrmals um und ließen sich schließlich in Danville, Illinois, nieder.

Am Mittwoch starb neben Gene und seiner Frau auch Schauspielerin Michelle Trachtenberg. Die 39-Jährige war bekannt durch ihre Rollen in Serien wie „Gossip Girl“ und „Buffy“. Auch sie wurde tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Hier mehr dazu >>>