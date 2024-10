Marietta Slomka: Nach dem „heute journal“ bestehen keine Zweifel mehr

Perspektiven im Krieg in Nahost, EU oder Russland – Richtungswahl in der Republik Moldau oder auch die Buckelwale vor Brasilien lauteten nur einige der Themen, denen sich am Sonntagabend (20. Oktober) das „heute journal“ widmete. Marietta Slomka präsentierte um 21.45 Uhr die ZDF-Nachrichten. Durfte sie sich dabei über reichlich Zuschauer freuen?

Ein Blick auf die Einschaltquoten bringt Gewissheit.

Nach dem „heute journal“ steht es fest

Das aktuelle Tagesgeschehen in Deutschland und der ganzen Welt betrifft jedermann. Kein Wunder also, dass beim „heute journal“ zur späteren Stunde insgesamt 3,88 Millionen Menschen laut den Zahlen, die dem Branchenmagazin „DWDL“ vorliegen, zuschauten. Ein Marktanteil von 16,8 Prozent für die von Marietta Slomka vorgelesenen Nachrichten.

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fielen die Zuschauerzahlen auf 0,7 Millionen zusehende Personen ab, ein Marktanteil von 7,0 Prozent wurde erreicht. Doch nicht nur am Abend konnte das „heute journal“ überzeugen.

Nicht nur „heute journal“ kann punkten

So sahen sich beim Gesamtpublikum ab drei Jahren um 17 Uhr 1,56 Millionen Menschen die Nachrichten an – ein Marktanteil von 12,2 Prozent. Bereits bei der Hauptausstrahlung um 19 Uhr beliefen sich die Zahlen auf 2,88 Millionen Zuschauer. Damit erreichte das „heute journal“ einen Marktanteil von 14,3 Prozent.

Zur Primetime konnte im ZDF-Programm die Serie „Nächste Ausfahrt Glück“ glänzen. So zog die Liebesgeschichte beim Gesamtpublikum ab drei Jahren 4,01 Millionen Zuschauer an – ein Marktanteil von 15,2 Prozent. Beim jungen Publikum fiel die Sendung auf 0,32 Millionen Zuschauer ab und verzeichnete einen Markanteil von 5,6 Prozent.

Nicht zuletzt trugen auch Sendungen wie „Bares für Rares“ oder „Die Rosenheim-Cops“ zu einem erfolgreichen Tagesgeschäft bei. So konnte sich das ZDF insgesamt einen Marktanteil von 11,9 Prozent einfahren. Toppen konnte dies nur noch knapp die ARD mit einem Marktanteil im Tagesgeschäft von 12,2 Prozent.