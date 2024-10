„Mordsschwestern“ im ZDF: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Krimi-Fans aufgepasst: Die Primetime am Freitag ist hart umkämpft – und auch dieser Abend (18. Oktober) im deutschen Fernsehen war wieder ein echtes Schlachtfeld der Spannung und Mörderjagd, ganz ohne Blutvergießen im Wohnzimmer.

Zwei Krimis lieferten sich dabei ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Während die „Mordsschwestern“ tapfer um die Gunst der Zuschauer rangen, eroberte „Mord oder Watt?“ mit listigem Charme das Rampenlicht.

„Mordsschwestern“: Nach ZDF-Ausstrahlung ist es unübersehbar

Nachdem die „Mordsschwestern“ im ZDF mit ihrer neuen Staffel zurückkehrten, zeigten sie sich zwar kämpferisch, aber die Einschaltquoten trübten ein wenig die Freude. Mit 3,71 Millionen Zuschauern laut „DWDL“ war die Quote zwar solide, aber nicht ganz so glanzvoll wie in den vergangenen Jahren. Hat die Konkurrenz etwa den Krimi-Thron ins Wanken gebracht?

Der ARD-Krimi „Mord oder Watt?“ legte einen starken Auftritt hin und schloss mit 3,59 Millionen Krimi-Enthusiasten dicht auf. Zwar wurde die magische Vier-Millionen-Grenze knapp verfehlt, doch beim Sender herrscht Zufriedenheit. Schließlich ist der Krimi-Kampf kein Sprint, sondern eher ein Marathon durch die deutsche Wohnzimmerlandschaft.

Während die älteren Zuschauer sich mit Popcorn bewaffnet vor den Fernseher setzten, hatten die Krimis bei den jungen Zuschauern ein wenig zu kämpfen. Die „Mordsschwestern“ kamen nur auf einen Marktanteil von 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, was die Spannung im Team wenig angeheizt haben dürfte.

Doch die „heute-show“ am späten Abend brachte die Rettung für das ZDF und setzte sich mit einem starken Marktanteil von 17,4 Prozent beim jungen Publikum an die Spitze. Oliver Welke sei Dank, dass der Humor die Mörderjagd ablöste und für Lacher sorgte.