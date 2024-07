„heute journal“-Sprecher Christian Sievers bekommt Brief: „Stimmt das?“

Er ist einer der beliebtesten Nachrichten-Sprecher des Landes: Christian Sievers. Seit Januar 2022 ist der gebürtige Offenbacher Hauptmoderator im ZDF-„heute journal“, und damit Nachfolger des legendären Claus Kleber. Ein Job mit Prestige, ein Job, der täglich Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer garantiert.

Und ein Job, der dafür sorgt, dass auch ab und an ein Zuschauerbrief in den Briefkasten des „heute journal“ flattert. Einen ganz besonderen teilte Christian Sievers nun via Instagram. Er stammte von Ben. Ben scheint noch ein wenig jünger zu sein. Und extrem aufgeweckt.

„heute journal“-Sprecher Christian Sievers erhält einen Brief

„Guten Tag Herr Sievers, ich bin Ben und mein Bruder hat gesagt, ich soll meine Frage schreiben und hat mir die Adresse gegeben. Meine Oma sagt, wir sollen vor dem Schlafengehen keine Nachrichten schauen, weil die Bilder schlecht sind und wir dann nicht schlafen können. Das würde dann ja bedeuten, dass auch du nicht schlafen kannst, weil du immer schlechte Bilder schaust. Stimmt das denn, würde ich gerne wissen“, hieß es darin handschriftlich.

Eine interessante Frage, auf die Christian Sievers auch nur bedingt eine Antwort wusste. Und so schrieb er folgendes: „Manchmal macht man die Zuschauer-Post auf und denkt sich: Ist das ein süßer Brief! Und weiß gar nicht, was man antworten soll. Vielleicht: ‚Omis haben immer recht.‘ Oder „Ich empfehle ZDF-logo.“

Insgesamt kommt die Idee, mit guten Nachrichten den Tag zu beenden bei den Followern gut an. „Ich fände es toll, wenn ihr als Abschluss immer eine positive Nachricht mit ’schönen Bildern‘ bringen würdet (zum Beispiel der Bestand der Tierart Y hat sich erholt und steht nun nicht mehr auf der ‚Roten Liste‘), damit wir alle ein bisschen Hoffnung schöpfen und gut schlafen können“, heißt es beispielsweise. Oder von ZDF-Logo: „Danke für den super Tipp. Das sehen wir genauso! Wir achten bei der Auswahl der Bilder darauf, dass sie nicht zu schlimm oder sogar verstörend sind. Und wir haben in jeder Sendung auch lustige und positive Nachrichten, damit alle danach gut schlafen können!“