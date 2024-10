Heute im TV: Ein Kampf epischen Ausmaßes – hier bekommt jeder sein Fett weg

Zeichentrick oder Animationsfilme werden gerne als Kinderfilme abgetan. Das jedoch hat sich schon lange geändert. Besonders prägnant wurde es mit Erscheinen einer Filmreihe, die bis heute zu den erfolgreichsten ihres Genres gehört, und von Kindern wie Erwachsenen geliebt wird. Die Rede ist natürlich von Shrek. Vier Filme gibt es mittlerweile über den kultigen, grünen Oger. Dazu mit „ Der gestiefelte Kater“ und „Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch“ zwei Ableger. Der zweite Teil der Shrek-Reihe läuft heute im TV.

Kabel 1 zeigt am Dienstag (15. Oktober 2024) um 20.15 Uhr den Film „Shrek 2: Der tollkühne Held kehrt zurück“. Darin genießen Shrek und seine Prinzessin Fiona zwar ihr Leben, die lieben Schwiegereltern jedoch sorgen immer wieder für Störfeuer. Sie wollen, dass Fiona einen Prinzen heiratet, beauftragen gar den gestiefelten Kater, um zwischen dem Paar Unruhe zu stiften. Doch dann kommt es zu einem epischen Kampf.

Heute im TV: Der zweite Teil der Shrek-Reihe

Augenscheinlich ein Kinderfilm birgt „Shrek 2“ aber noch einige Details, die die Kleinsten wohl nicht auf den ersten Blick verstehen werden. Parodiert der zweite Teil der Oger-Reihe doch nicht nur etliche Märchenfilme, sondern auch absolute Kinoklassiker wie „Mission Impossible“, „Ghostbusters“ und den Horror-Schocker „Alien“.

Spannend auch: Auf der DVD des Filmes befindet sich eine Parodie der US-Castingshow „American Idol“. In Far Far Away Idol“ spricht „American Idol“-Juror Simon Cowell sich selbst.

Wenn du am Dienstagabend keine Zeit hast, um „Shrek 2: Der tollkühne Held kehrt zurück“ zu schauen… gräme dich nicht. Du kannst den Film auch online sehen. So hat der Video-on-Demand-Dienst „Joyn Plus“ den zweiten Teil der Shrek-Reihe im Sortiment. Zudem wiederholt Kabel 1 die Komödie am 1. November um 14.40 Uhr. Ein gefundenes Fressen also für die, die an diesem Tag aufgrund des Feiertages in einigen Bundesländern frei haben.