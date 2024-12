„Ein Herz für Kinder“: Andrea Berg betritt die Bühne – was dann passiert, hätte niemand erahnen können

Am Samstagabend (7. Dezember) können Wunder geschehen. Denn das ZDF hat zur alljährlichen Spendengala „Ein Herz für Kinder“ eingeladen und zahlreiche hochkarätige Prominente haben sich auf den Weg ins Fernsehstudio gemacht. Johannes B. Kerner führt durch den Abend, an dem möglichst viele Spenden für notleidende Kinder gesammelt werden sollen.

Zur Primetime setzen sich die Promis an die Telefone und nehmen höchstpersönlich Anrufe von spendenfreudigen Zuschauern entgegen. Zu den Ehrenamtlichen gehören unter anderem Uschi Glas, Roland Kaiser, Weltmeister Toni Kroos, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und Anna Ermakova. Ein Auftritt am Abend sorgte jedoch für einen besonderen Überraschungsmoment.

„Ein Herz für Kinder“ begrüßt ganz besonderes Duo

Bereits die Eröffnung der diesjährigen „Ein Herz für Kinder“-Gala sorgt für ein Gänsehautgefühl. Denn nachdem Johannes B. Kerner die ersten Worte gesprochen hat, begrüßt der Moderator nach und nach die mehr als 80 Prominenten, die an diesem Abend Spenden für hilfsbedürftige Kinder sammeln werden. Am Rand der Bühne tanzen Kinder verschiedener Altersgruppen zur Musik, die Stimmung ist ausgelassen.

Direkt zu Beginn der Show wird die berührende Geschichte der kleinen Marla erzählt, die an einer seltenen Form von Blutkrebs erkrankt war. Das kleine Mädchen verbrachte Monate im Krankenhaus und benötigte dringend eine Knochenmarkspende. Im Rahmen der ZDF-Show konnte im letzten Jahr endlich ein passender Spender für sie gefunden werden. In diesem Jahr begrüßt Kerner das Schulkind auf der Bühne, Marla geht es endlich wieder gut.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Auch in diesem Jahr möchte „Ein Herz für Kinder“ auf verschiedenste Art und Weise helfen. Im Hintergrund sitzen die zahlreichen Promis bereits an den Telefonen und versuchen so viele Spendengelder wie möglich zu sammeln. Auch Schlagerstar Andrea Berg möchte ihren Teil zu dem Charity-Projekt beitragen und wird vom Moderator angekündigt. In einem elfengleichen Tüllkleid in der Farbe Rosa betritt die Sängerin die Bühne, die auf Grund der Dekorationen geradezu magisch wirkt.

Mit sanfter Stimme beginnt die Musikerin, den Weihnachtshit „Der kleine Trommler“ von Gaby Albrecht und Ronny Weiland zum Besten zu geben. Doch nach der ersten Strophe folgt dann die große Überraschung, denn ein kleiner Junge steuert plötzlich auf die Mitte der Bühne zu. Mit einer engelsgleichen Stimme stimmt das Kind die zweite Strophe des Liedes an und singt anschließend gemeinsam mit der Schlagersängerin. Mit diesem zutiefst berührenden Duett hatte an diesem Abend wohl kein Zuschauer gerechnet!

Ihre Teilnahme an „Ein Herz für Kinder“ scheint den im Studio anwesenden Prominenten ganz besonders wichtig zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass der Sender auch in diesem Jahr eine hohe Summe an Spendengeldern für den guten Zweck verzeichnen kann.