Helene Fischer bekommt Geschenk: „Das ist ja so ein … Wurm“

Diese Tour war wirklich eine Mammut-Aufgabe. Über Monate hinweg war Helene Fischer unterwegs. Die Schlagerkönigin spielte 70 Konzerte, begeisterte dabei Hunderttausende Fans. Doch die „Rausch“-Tour verlief auch nicht ohne Komplikationen.

Da war der Rippenbruch, der anfangs zu Verzögerungen führte, dann kam noch der blutige Unfall am Trapez dazu. Am Ende jedoch, wurde wie so oft, alles gut. In Frankfurt feierte Helene Fischer die letzten Auftritte der Konzert-Reihe und zeigte neben einer brillanten Stimme und spektakulären Artistik-Nummern, was sonst noch in ihr steckt. Eine extrem charmante Entertainerin nämlich.

Helene Fischer bekommt interessantes Geschenk

Eine, die auch freundlich und sympathisch bleibt, wenn ihr das Fan-Geschenk nicht so hundertprozentig zuzusagen scheint. Wobei, so wirklich begeistert schien sie nicht von dem Stofftier, das ihr ein Fan auf die Bühne geworfen hatte.

„Mensch, das ist ja so ein … Wurm“, schien die 39-Jährige nur dezent erfreut über das, was man ihr in Frankfurt als Geschenk präsentiert hatte. „Vielen Dank für diesen tollen Wurm“, scherzte die Sängerin. Und weiter: „Toll! Von wem habe ich den denn? Was mache ich ..? Schön. Ich parke ihn mal dahinten. Ich weiß schon wer sich über diesen Wurm freuen könnte. Och, der hat ja sogar … den muss ich doch mal auspacken. Der hat hier so Zipper. Da kann man auch noch was verstecken. Ist da was drin noch? Der klemmt auch, ei ei ei.“

Fans haben ihren Spaß

Und so schaffte es die Schlagerkönigin nicht, das längliche Überraschungswürmchen zu öffnen. Ja, vielleicht später. Die Fans auf Instagram jedenfalls hatten ihren Spaß. „Aber Helene, das weiß man doch, jeder braucht einen ähhh Wurm für… ehm wofür nochmal“, scherzte eine Anhängerin der Sängerin.

