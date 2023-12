Helene Fischer: Erste Bilder aus ZDF-Show und Ticket-Horror bei Ebay

Es ist DIE Show des Jahres. Viele Monate haben die Fans von Helene Fischer auf diese Tage warten müssen. Nach quälend langen drei Jahren Pause zeichnet Helene Fischer diese Tage in Düsseldorf wieder ihre ZDF-Weihnachts-Show auf.

Die „Helene Fischer Show“ sie war immer eines der Highlights des ZDF-Jahresprogramms. Die Schlagerkönigin, Stars aus aller Welt, unerwartete Duette … hier zeigte die Sängerin stets, was noch alles in ihr steckt.

„Helene Fischer Show“ wird in Düsseldorf aufgezeichnet

Und das ist auch an diesem Wochenende nicht anders. Am Freitag (1. Dezember 2023) war bereits der erste Aufzeichnungstag. Nun sind erste Bilder und Videos im Netz aufgetaucht. Da sehen wir Helene im weit ausgeschnittenen silbernen Abendkleid in einer Art Discokugel, während sie ihren Song „Ich will immer wieder…. dieses Fieber spüren“ singt, und komplett mit Spiegeln behangene Männer und Frauen um sie herumtanzen.

++ Helene Fischer: ZDF-Show steht kurz bevor – IHR Auftritt ist eine Sensation ++

Man darf also gespannt sein, was Helene am zweiten Aufzeichnungstag noch so bietet. Klar ist, am Stargastaufgebot wird in diesem Jahr niemand herummeckern können. So sind unter anderem internationale Superstars wie „Gossip“, die Band „Simple Minds“ oder Eurythmics-Gitarrist Dave Stewart dabei. Zudem werden die Soul- und R&B-Sängerin Emeli Sande und ESC-Siegerin Loreen auf der Bühne stehen.

Nena und „Simple Minds“ auf der Bühne

Aber auch national hat Helene ordentlich aufgefahren. Shirin David beispielsweise wird am ersten Weihnachtstag im ZDF zu sehen sein. Dazu kommen Auftritte von Nena, Peter Maffay und noch einigen anderen.

Mehr Nachrichten:

Aufgezeichnet wird die „Helene Fischer Show“ in der Messe Düsseldorf. Tickets für die Show werden derzeit zu horrenden Preisen bei Ebay angeboten. Teils verlangen die Verkäufer drei- bis vierstellige Beträge für die begehrten Karten. Die Fans sind also sichtlich heiß darauf, zu erfahren, was am Samstagabend in Düsseldorf noch passieren wird.