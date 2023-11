Helene Fischer: ZDF-Show steht kurz bevor – IHR Auftritt ist eine Sensation

Drei Jahre lang warteten die Fans sehnlichst auf diesen Moment – auf ihre „Helene Fischer Show“. Lange war die Sendung, die das ZDF traditionell am zweiten Weihnachtstag ausstrahlt, ein Fixpunkt des Jahres für die Fans der Schlagerkönigin. Doch dann kam Corona.

Am Freitag (1. Dezember 2023) und Samstag (2. Dezember 2023) zeichnet die Schlagerkönigin in der Messe Düsseldorf ihre Show auf. Wie gewohnt hat Helene Fischer dazu einiges an Starpower eingeladen.

Helene Fischer darf Stars wie Nena und die Simple Minds begrüßen

So lebt die Sendung davon, dass auch Künstler bei Helene Fischer aufschlagen, die selten bis nie im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Auch in diesem Jahr sind wieder Namen dabei, mit denen man in einer Samstagabendshow eher nicht gerechnet hätte.

Dave Stewart beispielsweise. Der 71-jährige Brite gründete 1980 zusammen mit Annie Lennox die Band „Eurythmics, feierte mit Songs wie „Sweet Dreams“, „Here comes the rain“ oder „There must be an Angel (Playing with my heart) Welterfolge.

Nicht weniger prominent und legendär: Die schottische Band „Simple Minds“ wird bei Helene auftreten. Die Herren um Leadsänger Jim Kerr beglückten die Welt mit Klassikern wie „Don’t you (Forget about me)“ oder „Belfast Child“.

Gossip geben ihr Comeback

Eine echte Musiksensation ist allerdings das Comeback einer Band aus den USA. Hatten sich „Gossip“ doch im Jahre 2016 getrennt. Im November 2023 hatte die Band via Instagram ein Video geteilt, in dem ein Fernseher gezeigt wurde, der den bislang größten Hit der Band „Heavy Cross“ angespielt wurde. Später verdichteten sich die Anzeichen, dass es zu einem Comeback kommen werde. Am 17. November erschien schließlich die neue Single „Crazy Again“, im März 2024 soll das neue Album „Real Power“ erscheinen.

Dazu bekommt Helene Fischer auch noch Unterstützung von Nena, Shirin David und Peter Maffay.