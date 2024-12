Helene Fischer: Video zeigt sie mal ganz anders

Bei ihren Helene-Fischer-Shows im ZDF zeigte Sängerin Helene Fischer schon ganz viele unterschiedliche Facetten von sich. So sang sie unter anderem vor einigen Jahren eine italienische Herzschmerzballade gemeinsam mit Eros Ramazotti, überzeugte beim feurigen spanischen Latin-Pop mit Luis Fonsi und performte gemeinsam auf Englisch mit Popstar Adam Lambert.

Ihre Fans wurden von Show zu Show überrascht und ihnen atemberaubende Augenblicke geschenkt. Und wie sollte anders sein: Auch in diesem Jahr konnten ihre heißgeliebten Fans bei den Aufzeichnungen von „Die Helene Fischer Show“ in Düsseldorf am Nikolaustag eine neue Sensation beobachten.

Sie hörten eine heiße Electro Dance-Version ihres und Luis Fonsis gemeinsamen Songs „Vamos a Marte.“ Doch nicht nur die Version ihres Songs überragte! Helene Fischer zeigte in einem schwarzen Joggingoutfit Tanzmoves in Profimanier und ließ ihre professionellen Tänzer alt aussehen.

Damit brachte sie das Publikum zum Beben. Die Aufnahmen des sagenhaften Auftrittes verbreiteten sich rasant auf Instagram. Und auch abseits der Messehallen sorgte der Schlager-Star für Furore.

Dies zeigt sich an einer Vielzahl von positiven Kommentaren. Ein User bringt es auf den Punkt: „Helene hat die Begabung, sich immer neu zu erfinden!“ Am 25. Dezember wird die gesamte „Die Helene Fischer Show“ um 20.15 Uhr auf ZDF zu sehen sein. Wird die vielseitige Künstlerin noch weitere faszinierende Überraschungen für ihre Fans zeigen?