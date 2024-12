„Helene Fischer Show“: Fans sprachlos – „Hätte nie damit gerechnet“

Dieser Frau ist in diesem Jahr etwas gelungen, was kaum in Worte zu fassen ist. Und wir sprechen an dieser Stelle nicht von Helene Fischer. Nein, wir sprechen von Sängerin Ayliva, die am ersten Weihnachtstag mit der Schlagerkönigin höchstpersönlich in ihrer ZDF-Show singen darf.

Das jedoch ist nicht das Außergewöhnliche. Nein, das Außergewöhnliche zeigt sich mehr bei genauerer Betrachtung ihrer Streamingzahlen. Ist die Recklinghäuserin doch in diesem Jahr – zumindest in Deutschland – erfolgreicher als Megastar Taylor Swift. Keine Frau wurde häufiger gestreamt als die 26-Jährige. Ein schier unfassbarer Erfolg.

Ayliva bei der „Helene Fischer Show“

Auch, weil wohl den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern der „Helene Fischer Show“ Songs wie „Beifahrer“ oder „Nein“ völlig unbekannt sein dürften. Das jedoch wird sich spätestens um kurz vor halb zwölf des 25. Dezembers 2024 geändert haben. Ist Ayliva doch trotz Konkurrenz von Megastars wie Robbie Williams oder David Garrett eines der Highlights der über dreistündigen Musikshow.

Ihre Fans auf Instagram jedenfalls können es kaum noch erwarten, die 26-Jährige im ZDF zu sehen. „Ach du meine Güte“ wird da unter dem Posting von Ayliva zur „Helene Fischer Show“ gejubelt. Ein anderer Fan schreibt: „Es war so unglaublich. Ich habe mir so sehr ein Duett von euch gewünscht, hätte aber nie damit gerechnet, umso schöner war es dann bei der Aufzeichnung.“

Und Ayliva? Die bedankt sich ganz artig für die ganz große Bühne, die ihr an diesem Abend geboten wird: „Danke Helene Fischer, für diese wunderschöne Einladung. Es war mir eine Ehre, dich kennenzulernen und mit dir gemeinsam auf der Bühne zu singen.“

Das ZDF zeigt die „Helene Fischer Show“ am 25. Dezember um 20.15 Uhr. Neben Ayliva sind Stars wie Hape Kerkeling, Florian Silbereisen oder Maite Kelly dabei. Hier findest du alle Infos zur Show im Liveblog.