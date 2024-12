„Helene Fischer Show“: Star-Gast findet deutliche Worte – „So verrückt“

Es war mal wieder eine Show der Extraklasse, die Helene Fischer und das ZDF da am ersten Weihnachtstag boten. Ob Megastars wie Robbie Williams, nationale Helden wie Florian Silbereisen oder spektakuläre Flugeinlagen – die Schlagerkönigin, weiß einfach, was ihren Fans gefällt und bietet ihnen dementsprechend, was sie sich wünschen.

Doch nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich jedes Jahr aufs Neue wie Bolle auf eine neue Ausgabe der „Helene Fischer Show“. Auch die Stars, und vor allem die Newcomer, sind ganz heiß darauf, am ersten Weihnachtstag bei Helene gesehen zu werden.

Stars jubeln nach der „Helene Fischer Show“

Verständlich: Verspricht die Show doch ein Millionenpublikum und damit die Chance, sich vor einem enormen Publikum zu präsentieren. So auch dem erst 24 Jahre alten Gregor Hägele. Der durfte in Düsseldorf zusammen mit Helene Fischer auf der Bühne stehen, schwärmte nach Ausstrahlung der Sendung via Instagram: „Das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich mir hätte wünschen können. Muss mich manchmal echt kneifen, dass das hier wirklich alles passiert und ich das alles echt erleben darf – so verrückt einfach.“

Und auch Helenes Gitarristin Yasi Hofer, die in der Show mit Megastar Robbie Williams musizieren durfte, fand nach der Ausstrahlung deutliche Worte.

Mit Robbie Williams auf der Bühne

„Zusammen mit ROBBIE WILLIAMS seinen neuen Song ‚Forbidden Road‘ bei der Helene Fischer Show zu spielen ist mit Abstand mein größtes Highlight meiner bisherigen Karriere. Was für großartiger Künstler. Ich fühle mich geehrt, mit ihm die Bühne teilen zu dürfen“, so die Musikerin.

Ebenfalls ganz beseelt war Davina Michelle, die Niederländerin coverte gemeinsam mit Helene den Pink-Hit „What about us“. Sie schrieb nach ihrem Auftritt via Instagram: „Ich war eingeladen mit Helene Fischer in ihrer Show aufzutreten und es war so cool. Danke, Helene Fischer, dass ich dabei sein durfte.“

Falls du die „Helene Fischer Show“ an Weihnachten verpasst haben solltest, keine Sorge. Das ZDF zeigt am Dienstag, den 31. Dezember 2024, um 15.50 Uhr die Wiederholung.