Helene Fischer: Fans haben den Kaffee auf – „So affig“

Über kaum eine Künstlerin wurde in den vergangenen Tagen so viel gesprochen wie über Helene Fischer. Seit die 39-Jährige vor einigen Tagen bekannt gab, dass sie zusammen mit Shirin David ihren Überhit „Atemlos“ neu aufnahm, wurde diskutiert. Könne das passen? Schließlich macht Helene Schlager, Shirin rappt.

Und auch als die beiden den Song am Samstagabend (25. November 2023) das erste Mal bei „Wetten, dass..?“ performten, waren die Meinungen gespalten. Neben viel Lob für den Auftritt der beiden Powerfrauen, gab es auch heftige Kritik. Und das vor allem vonseiten der Helene-Fischer-Fangemeinde.

Helene Fischer und Shirin David performen „Atemlos“

„Wirklich furchtbar“, hieß es in den sozialen Medien. Oder: „Sorry, aber Shirin David passt absolut nicht zu Helene.“

Helene scheint das nicht wirklich zu berühren. „Ihr Lieben, die letzte „Wetten, dass..?“-Sendung mit Thomas Gottschalk. Ein Abend, der mir wahrhaft in Erinnerung bleiben wird. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin überwältigt davon, wie fleißig ihr die neue Version von ‚Atemlos‘ mit Shirin David streamt“, schreibt sie via Instagram.

Fans haben genug von dem Gemecker

Und auch ihre treuen Fans haben ob des ständigen Gemeckers mittlerweile den Kaffee auf. „Diese Kommentare sind so affig. Helene ist auf der Bühne eine Künstlerin die mit ihrer Privatperson überhaupt nichts zu tun hat. So wie wir alle auf Arbeit unseren Job machen. Es ist ein Projekt, eine Hommage (die offensichtlich Helene gefällt) an ‚Atemlos‘. Wem es nicht gefällt, SKIP or Scroll. Es ist weder freizügig noch billig. In jedem Freibad seh‘ ich mehr Mops und Arsch! Es ist Unterhaltung. Kritik äußern ja, hate nein“, schreibt ein Fan auf dem Instagram-Account von Helene.

Und ein anderer ergänzt: „Also ihr habt definitiv gezeigt, dass Musik keine Grenzen kennt und Schubladen veraltet sind.“ Derzeit probt Helene Fischer übrigens für ihre ZDF-„Helene Fischer Show“, die sie am ersten und zweiten Dezember in Düsseldorf aufzeichnet. Mit dabei wird auch Shirin David sein.