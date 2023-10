Helene Fischer: Fans enttäuscht – „Schade, dass alles vorbei ist“

Irgendwann geht alles einmal zu Ende. Doch warum muss dieses Ende dann doch immer so schnell kommen? Es ist eine Frage, die sich derzeit wohl viele Fans von Schlagerkönigin Helene Fischer stellen. Lange Zeit mussten die Anhängerinnen und Anhänger der erfolgreichsten Sängerin des Landes auf die große „Rausch“-Tour warten.

Und als es dann endlich wieder Helene-Fischer-Live heißen sollte, wurde verschoben. Eine gebrochene Rippe hatte die 39-Jährige kurzzeitig außer Gefecht gesetzt. Für eine Künstlerin, deren Shows enorm viele Akrobatik-Elemente beinhalten, natürlich ein absolutes Drama. Doch auch diese Hürde bezwang Helene und so sollte, die Tour, mit etwas Verzögerung zwar, aber dann doch erfolgreich starten.

Helene-Fischer-Fans erinnern sich an die Rausch-Tour

Tausende Fans machte Helene Fischer von April bis Oktober 2023 glücklich. Dutzende Konzerte spielte die Ausnahmekünstlerin. Am achten Oktober jedoch endete die riesige „Rausch“-Tournee in Frankfurt. Ein Tag, an dem viele lachende Gesichter zu sehen waren. Ein Tag aber auch, der viele Fans mit einem weinenden Auge zurückließ.

Schließlich heißt es jetzt erst einmal wieder warten. Zwar spielt Helene im Dezember noch an zwei Terminen ihre ZDF-Weihnachtsshow ein. Doch das Kartenkontingent ist begrenzt. Dass alle Fans Karten bekommen würden, die gerne welche hätten, war schon vor dem offiziellen Vorverkaufsstart angezweifelt worden. Und so heißt es für viele Helene-Fans erst einmal Abschied nehmen.

„Schade, dass alles vorbei ist. So eine mega Frau und ein geiles Team“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram. Ein anderer ergänzt: „Sie waren alle großartig. Jeder einzelne. Ich war/bin beeindruckt von dem Können und was sie Abend für Abend auf der Bühne vollbracht haben. Mein Riesenrespekt.“ Und eine weitere Anhängerin schreibt an Helene gerichtet: „Ich vermisse dich so sehr. Die Tour war so schön.“