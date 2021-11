Helene Fischer: Sänger hat irren Vorschlag für ihr Baby – werden SIE das neue Schlager-Traumpaar?

Diese Baby-News schlugen hohe Wellen. Als herauskam, dass Helene Fischer schwanger ist, war die Freude in der Schlagerbranche riesig.

Obwohl das Kind von Helene Fischer noch gar nicht auf der Welt ist, spekuliert man in der Szene schon jetzt wie verrückt, welchen Weg der Nachwuchs eines Tages einschlagen und vor allem mit wem er anbändeln könnte.

Helene Fischer erwartet ihr erstes Kind. Schon jetzt kursieren in der Schlagerwelt die wildesten Gerüchte über das Baby. Foto: IMAGO / Future Image

Helene Fischer: Neugier an ihrem Baby ist riesig

Natürlich fragen sich die Fans von Helene Fischer: Wird ihr Kind später in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Mutter treten? Oder wird es gerade weil seine Mama so ein großer Superstar ist, nichts mit dem Showbusiness am Hut haben wollen?

Im Podcast „Aber bitte mit Schlager“ beschäftigt Ex-„voXXclub“-Mitglied Julian David und Journalistin Anika Reichel jedoch noch eine ganz andere Idee. Denn: Helene Fischer ist nicht die einzige Sängerin, die derzeit ein Baby erwartet.

Helene Fischer und Christin Stark: Könnte aus ihren Kindern später ein Paar werden?

Auch Christin Stark, die Freundin von Schlagerstar Matthias Reim, ist schwanger. Diese Bombe ließ das Paar Mitte Oktober natürlich bei keinem Geringeren als Florian Silbereisen platzen. Beim „Schlagerboom 2021“ in Dortmund präsentierte Christin erstmals ihren Babybauch.

Christin Stark und Matthias Reim bekommen ein gemeinsames Kind. Foto: IMAGO / Sven Simon

Im Podcast-Interview stellt Sänger Julian David deshalb eine irre Theorie auf: „Irgendwann können dann euer Kind und Helene Fischers Baby ein Paar werden. Das wird schön! Das wird eine Schlager-Ehepaarung 2.0.“

Zugegeben, es wäre eine wahre Sensation, wenn die Kinder der Schlagerstars eines Tages gemeinsame Sache machen würden. Das sieht offenbar auch Christin Stark so. „Es bleibt alles in der Familie“, scherzt die 32-Jährige. Gemeint ist damit natürlich die große Schlager-Familie, in der man nur selten ein böses Wort über einen Kollegen fallen lässt.

