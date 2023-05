Helene Fischer: Fan zeigt Plakat bei Oberhausen-Konzert – Security greift ein

Es war das letzte von insgesamt fünf Konzerten in der Rudolf-Weber-Arena zu Oberhausen. Ein letztes Mal während ihrer „Rausch“-Tournee 2023 durfte Helene Fischer ihre Fans in der Revierstadt begrüßen. Ein letztes Mal mit ihnen feiern, singen und für sie durch die Lüfte segeln.

Ein besonderes Konzert wurde es jedoch nicht nur für die Schlagerkönigin selbst. Auch Super-Fn Dirk, besser bekannt als Brownie-Boy, erlebte wie schon am Dienstag (23. Mai) einen ganz besonderen Moment mit Helene Fischer.

Brownie-Boy ist zurück bei Helene Fischer

Wir erinnern uns: Zum Auftakt ihrer Oberhausen-Konzerte hatte die 38-Jährige von einem Fan selbstgebackene Brownies geschenkt bekommen. Da sie die aber nicht sofort essen wollte und die Kekse nach der langen Lagerung in der Bauchtasche des Fans nicht mehr so schön waren, legte sie Helene erstmal beiseite.

Im zweiten Teil der Show, die Schlagerkönigin spielte gerade auf einer zweiten Bühne inmitten der Arena, sprach sie jedoch ein Fan an. Für ein Foto mit ihr würde er den Brownie auf jeden Fall essen. Geboren war Brownie-Boy Dirk. Mit Charme und Humor bewegte er Helene zum Selfie. Doch wer nun denkt, die Geschichte wäre damit beendet, der irrt.

Schon am vergangenen Dienstag hatte Dirk angekündigt, dass er zum Konzert am Sonntag (28. Mai) noch einmal nach Oberhausen komme. Und der Helene-Fischer-Fan hielt Wort. „Der Abend hat alles von Dienstag noch einmal übertroffen. Helene hat mich auf die Bühne geholt. Es war der Hammer (zumindest für mich). Wir hatten Plätze im Rang. Erste Reihe zur Bühne und natürlich war ich mit einem Plakat vorbereitet. Helene hat mich beim zweiten Song gesehen und glaube ich auch sofort realisiert, dass es der Brownie-Kerl ist. Um mein Plakat zu lesen, war sie aber zu schnell weg. Allerdings wurde es von ihrem Sicherheitsteam realisiert. Schwupps, nach der Pause stand ich samt Plakat im Innenraum an der Bühne. Man sagte mir, wir bringen dich hin, der Rest liegt an dir“, berichtet Dirk dieser Redaktion.

Helene Fischer tanzt mit Dirk

Was dann passierte, zeigen noch immer zahllose Videos bei Instagram. Helene sah das Plakat mit der Aufschrift „Helene ich habe deinen Brownie gegessen!!! Ich brauche einen Liebe-ist-ein-(Verdauungs-)Tanz“ und ließ sich nicht lange bitten.

Zusammen tanzten die beiden über die Bühne, am Ende gab es gar noch eine Umarmung. Ein unvergesslicher Tag für den Fischer-Fan. Oder wie Dirk es selber so schön ausdrückt: „Das ist das Beste, was ich je erlebt habe.“ Die ganze Geschichte von Brownie-Boy Dirk und Helene Fischer kannst du hier nachlesen.