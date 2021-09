Helene Fischer: Warum ihr neuer Song „Volle Kraft voraus“ eine Erlösung ist

Es ist ein Song wie eine Erlösung. Als Helene Fischer am Freitagmittag ihr neues Lied „Volle Kraft voraus“ veröffentlichte, konnte man fast hören, wie die gesamte „Helene Fischer“-Fanschar kollektiv aufatmete.

Helene Fischer ist zurück. Und das nicht nur körperlich. Das ist sie schließlich bereits seit der Veröffentlichung ihrer Dance-Nummer „Vamos a Marte“ mit Latin-Superstar Luis Fonsi.

Helene Fischer: Ihr neuer Song „Volle Kraft voraus“ ist eine Erlösung

Nein, auch musikalisch betritt Helene Fischer wieder den Boden, auf dem sie ihre Fans am liebsten sehen. Deutscher Schlager. Ein bisschen Pop. Garniert mit der unverwechselbaren Stimme, die sie zu einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Europas gemacht hat.

„Volle Kraft voraus“ ist eine Erlösung für all jene, die Helene nach dem englischen Lied „See you again“ und der spanisch-deutschen Nummer „Vamos a Marte“ schon auf dem Weg in den internationalen Musikmarkt sahen.

Helene Fischer: „Volle Kraft voraus“ ist ein Versprechen an die treuen Anhänger

„Volle Kraft voraus“ ist aber auch ein Versprechen an die treuen Anhänger. Ein Fingerzeig. Ein „Ich bin und bleibe eure Helene“.

Dementsprechend fielen auch die Reaktionen bei Instagram aus. „So ein tolles Lied. Ich heule“ ist da zu lesen. Oder: „Das Lied ist sooo persönlich und so schön, ich lieb es einfach so sehr... Hätte niemals mit so was Schönem gerechnet!“

Am 16. Oktober erscheint Helene Fischers neues Album „Rausch“. Nach „Volle Kraft voraus“ dürfte die Vorfreude noch gewachsen sein.