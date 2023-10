Helene Fischer wegen Fan-Geschenk sprachlos: „Das will eine Frau tragen“

Wenn Helene Fischer ein Konzert spielt, sind Tausende von Fans nicht weit. Und man möchte meinen, dass es dadurch keine wirkliche Nähe zwischen der Sängerin und ihren Anhängern geben kann. Doch weit gefehlt! Helene Fischer schafft es auch in München wieder, sich von ihrer nahbaren Seite zu zeigen.

Sehr zur Freude ihrer Fans, die auch wieder einige Plakate und Geschenke mit in die Olympiahalle gebracht haben. Doch ein Geschenk sorgt nicht gerade dafür, dass Helene Fischer sich geschmeichelt fühlt. Immerhin kann die 39-Jährige es mit Humor nehmen.

Helene Fischer: Fan-Geschenk fliegt auf Bühne

In München herrscht in diesen Tagen Ausnahmezustand. Denn das Oktoberfest ist in vollem Gange. Tausende Feiernde strömen in Dirndl und Lederhosen auf die Wiesn. Und auch vor Helene Fischer macht die traditionelle Tracht nicht Halt. Denn die 39-Jährige tritt in München extra im Dirndl auf. Dass das bei den Fans richtig gut ankommt, ist klar.

Und da liegt es doch nahe, der Sängerin ein Geschenk zu machen, das ziemlich gut in den Oktoberfest-Kontext passt, oder? Das zumindest hat sich ein Fan gedacht, der der 39-Jährigen ein Lebkuchenherz mitgebracht hat. Als die Sängerin das im Publikum erspäht, steht für sie fest: Das will ich haben. „Lebkuchen?“ fragt sie. Und als die Bestätigung kommt, schiebt sie direkt hinterher: „Ja, nehme ich gerne. Kommt, schmeiß rauf.“

Helene Fischer sprachlos: „Das will eine Frau tragen“

Und schon fliegt das Lebkuchenherz Richtung Bühne. Als Helene Fischer das Lebkuchenherz dann genauer betrachtet, muss sie schmunzeln. Denn darauf steht: „Helene, 39“. „Ja, total charmant von dir“, sagt die Sängerin mit ironischem Unterton. „Das will eine Frau tragen.“

Und dann stimmt sie auch noch ein „Ich bin 39“ an. Das Publikum lacht. „Wahnsinn“, sagt die 39-Jährige und scherzt: „Dir muss man noch ein bisschen was beibringen.“ Und dann will sie von ihrem Fan wissen, ob er mit einem Date hier ist. Die Antwort ist auf dem Video bei Tiktok nicht zu verstehen. Doch Helene Fischer antwortet darauf: „Ja, so wird das auch nichts.“

Für die Sängerin steht fest: „Das kommt auch zum Feuer“. Der Kommentar ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Ob das Lebkuchenherz den Abend überlebt hat? Das ist allerdings fraglich.