Helene Fischer: Fan will Date auf München-Konzert klarmachen – Sängerin fällt drauf rein

Es ist so ein Ding mit den Plakaten auf Konzerten: Was früher Liebesbekundungen waren, sind heute Aufgaben oder Tausch-Angebote à la „Tausche XY gegen Selfie“ – oder, wie bei Helene Fischer in München, der Versuch, die Aufmerksamkeit des „Crushs“ zu ergattern.

Denn ein Fan im Publikum hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Mein Crush ist hier, klärst du mir ein Date?“ in die Luft. Und Helene Fischer ließ sich nicht lange bitten, den Liebesboten zu spielen.

+++Helene Fischer holt ihre Mutter zu Konzert – „Mama, ich weiß, was du fühlst“+++

Nach einer kurzen Sommerpause ist Helene Fischer für den zweiten Teil ihrer Tour unterwegs. Fünf Stopps in München inklusive. Und für ihre Shows dort hat sich die Sängerin etwas Besonderes einfallen: Sie und ihr Team treten in Dirndl und Lederhosen auf. Eben ganz traditionell angepasst an Bayern und das Oktoberfest, das gerade in vollem Gange ist.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klar, dass das bei den Fans richtig gut ankommt. Genau wie ihre nahbare und authentische Art, mit der sie bei ihren Konzerten immer wieder ihre Anhänger verzaubert. So wie einen weiblichen Fan in München. Die junge Frau hielt ein Plakat mit der Aufschrift: „Mein Crush ist hier, klärst du mir ein Date“ in die Höhe. Eine Herausforderung, die Helene Fischer gerne annehmen will.

Helene Fischer fällt auf Fan-Plakat rein

„Okay, so. Wie läuft das heutzutage?“, fragte die 39-Jährige das Publikum und schieb hinterher: „Ich bin ja raus, was sowas angeht.“ Und auch bei der Wortwahl fällt der Sängerin plötzlich auf, „wie alt ich bin“. Nichtsdestotrotz möchte sie gerne Amor spielen. Auch, wenn ihr noch nicht ganz klar ist, wie das in der Halle mit Tausenden von Menschen klappen soll.

Mehr News:

„Und wie soll ich das jetzt klarmachen?“, fragte Helene Fischer und bat den Fan, die Person zu beschreiben. Blonde Haare, sehr hübsch,… noch scherzt Helene, dass diese Beschreibung ja auch auf sie zutreffen könnte. Bis es ihr dann plötzlich dämmert: Sie ist tatsächlich gemeint.

„Vielen Dank, es war ein guter Versuch, ich bin auf dich aufmerksam geworden und freu mich sehr, dass du da bist“, konterte die 39-Jährige und schob mit einem Augenzwinkern hinterher: „Ich hab nächsten Montag noch nichts vor, ich hab da kein Konzert.“