„First Dates Hotel“ auf Mallorca wegen Umbau geschlossen: Gucken Fans jetzt in die Röhre?

Das „First Dates Hotel“ kann Singles die Liebe ihres Lebens bescheren – und das vor laufender Kamera. Bereits 2020 flimmerte die erste Folge der Datingshow bei Vox über die TV-Bildschirme. Während die Location auch schon mal in Kroatien war, hat sich das Liebes-Hotel seit Jahren auf Mallorca niedergelassen.

Genauer gesagt handelt es sich dabei um das „Posada D’es Molí“ unweit der Insel-Hauptstadt Palma. Anfang Mai überzeugte sich unsere Redaktion allerdings vor Ort, dass hier nicht alles so ist, wie es im Fernsehen scheint: Das Hotel steht gerade nämlich mitten im Umbau. Was hat das für die Dreharbeiten der Sendung zu bedeuten?

Im Gespräch mit einem Angestellten des Hotels stellte sich heraus, dass das „First Dates Hotel“ nach der Sanierung noch hochwertiger und moderner aussehen soll. Dazu werde besonders auf einen mallorquinischen Stil mit weißer Farbe und dunklem Holz geachtet. Gäste können während dieser Phase des Umbaus jedoch nicht einchecken und urlauben – das sei erst wieder im Frühjahr 2025 möglich.

Auf die Nachfrage, ob denn dann überhaupt neue Episoden der Kuppelshow gedreht werden können, hielt sich der Mitarbeiter bedeckt: „Dazu darf ich nichts sagen.“ Der Sender Vox war an dieser Stelle auskunftsfreudiger – zumindest stellte eine Sprecherin klar: „Die nächste Staffel ‚First Dates Hotel‘ wird wie gewohnt im Posada D’es Molí produziert.“

Die Baustelle vor Ort kann der Produktion also offenbar nichts anhaben. Die Kameras rund um Jacuzzi, Poolbar und Co. werden also trotzdem ausgepackt. Auf das Ergebnis müssen die Fans der beliebten TV-Sendung allerdings noch ein klein wenig warten.

Wann es das Ganze zu sehen gibt? „Neue Folgen sind dann Anfang 2025 zu erwarten“, verriet die Sprecherin. Und wer weiß, vielleicht ist bei den Bildern im TV dann auch schon die eine oder andere optische Veränderung im Hintergrund zu erkennen.