Helene Fischer: ZDF zeigt ihr Mega-Konzert in München – Zuschauer sind bitter enttäuscht! „Muss umschalten“

Es war wohl das Event des Jahres für alle Helene Fischer Fans: Ihr Mega-Konzert in München begeisterte knapp 130.000 Menschen vor Ort. Am Samstagabend zeigt der Sender ZDF einen Zusammenschnitt der Highlights.

Lange haben diejenigen, die bei dem Konzert von Helene Fischer nicht dabei sein konnten, auf diesen Tag gewartet. Endlich können auch sie das Event mit eigenen Augen sehen. Doch bei einigen sorgt der Film nicht für Party und gute Laune, sondern für bittere Enttäuschung.

ZDF präsentiert „Helene Fischer – Wenn alles durchdreht“

Um Punkt 21.45 Uhr startet der Zusammenschnitt des Konzerts von Helene Fischer im ZDF. Die Fans sitzen gebannt vor dem Fernsehen und sehen die Schlagersängerin in ihrem knappen Kostüm auf die Bühne treten. Das Publikum in München jubelt und schreit bei den ersten Tönen, die aus den Boxen ertönen. Helene stimmt ihren Hit „Genau dieses Gefühl“ an. Nebenher twittern die Fans, was das Zeug hält. Viele schwärmen von der Performance der 38-Jährige. Doch vereinzelt werden enttäuschte Stimmen laut.

Helene Fischer in München: Das Mega-Konzert in Zahlen

130.000 Menschen werden dabei sein – ausverkauft

Die Bühne ist 150 Meter breit und 30 Meter hoch

Sie wiegt über 1.000 Tonnen

Die letzten Bühnenelemente kamen erst diese Woche an

Die LED-Wall ist insgesamt 2.800 Quadratmeter groß

Florian Silbereisen selbst sagte Helene Fischer an

Nicht alle Zuschauer von Helene Fischers Mega-Konzert sind begeistert. (Archivfoto) Foto: IMAGO / osnapix

Helene Fischer: ZDF-Zuschauer teils schwer enttäuscht

Auf Twitter schreiben einige Zuschauer, dass sie von dem Zusammenschnitt des Konzerts eher semibegeistert sind. Hier einige Auszüge:

„Muss umschalten.“

„Show innerhalb von ein paar Tagen auf die Beine gestellt.“

„Bisschen schade, dass sie in der TV-Fassung für das ZDF- Publikum fast alle Lieder vom neuen Album rausgekürzt haben und stattdessen nur die größten Hits zeigen.“

„Nachdem ich das Konzert gesehen hab, kann ich nur sagen, alles richtig gemacht, nicht nach München gefahren zu sein. Klar, war ihr 1. Konzert nach der Pause, aber es wirkt irgendwie alles noch unfertig und nicht durchchoreografiert.“

„Habe interessehalber mal reingezappt. Respekt vor Helene Fischers Leistung, aber das Ganze war einfach total überdreht.“

Allerdings gibt es auch zahlreiche Fans, die auf Twitter ihre Begeisterung für Helene Fischer und ihren Auftritt teilen. Eine Frau schreibt: „Ist absolut nicht meine Musik. Aber die Leistung die sie erbringt ist unglaublich. Hammer!“.

Auf der Bühne machte Helene Fischer eine rührende Liebeserklärung an ihren Freund Thomas Seitel. Hier liest du, was die Schlagersängerin ihm gesagt hat.