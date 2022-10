Helene Fischer: „Macht mir nicht so viel Spaß“

Sie ist eine der ganz Großen im deutschen Schlageruniversum und trotzdem sieht man Helene Fischer mittlerweile nur noch selten in der Öffentlichkeit. Die Sängerin hat sich rar gemacht. Bis sie 2023 wieder auf Tour geht, vergehen noch einige Monate und auch nicht jeder Fan hat Tickets, um der Sängerin zumindest bei einem Konzert nah zu sein.

Für viele ihrer Kolleginnen und Kollegen bietet Instagram dafür die perfekte Lösung. Einblicke in ihren Alltag als Künstler, regelmäßige Updates und der Kontakt zu den Fans ist für viele Routine geworden. Helene Fischer hält sich aber auch hier eher bedeckt. Ihre neuste Aussage dürfte ihre Fans jetzt enttäuschen.

Helene Fischer spricht über Instagram-Auftritt

Ein Blick auf das Instagramprofil von Helene Fischer zeigt: So selten wie man die Sängerin momentan in der Öffentlichkeit sieht, so selten teilt sie etwas über Social Media. Jeder Beitrag sorgt demnach für große Begeisterung bei ihren Fans.

Im Interview mit „Neue Zürcher Zeitung“ hat Helene jetzt erzählt, wie sie zu Instagram steht. „Das behandle ich leider sehr stiefmütterlich. Es macht mir auch nicht so viel Spass wie vielleicht anderen.“ Sie hätte noch nie das Bedürfnis gehabt, alles sofort zu teilen, verrät sie. Eine Aussage, die ihre Fans bitter enttäuschen dürfte. Immerhin klingt es nicht danach, als würde sich langfristig etwas daran ändern.

Helene Fischer: „Bin nun mal so“

Ganz im Gegenteil. „Andere halten mich vermutlich für verrückt, dass ich das nicht nutze. Aber so bin ich nun mal.“ Auch wenn ihre Plattenfirma „oft die Hände über dem Kopf zusammenschlägt“ – Helene Fischer bleibt ihrer Haltung treu.

Hier gibt’s mehr zu Helene Fischer: Helene Fischer verrät Detail über Tochter – „Junge Mütter haben mich gewarnt“

Dann wird sie noch einmal deutlich und sagt gegenüber „Neue Zürcher Zeitung„: „Vielleicht müsste ich dem Ganzen einen anderen Twist geben und würde dann auf den Geschmack kommen. Privat gibt es aber sowieso gar nichts von mir. Dabei lebt Instagram ja auch davon, dass man oft einen Blick ins Private bekommt. Da ziehe ich aber ganz klare Grenzen.“

Damit dürfte klar sein, dass die Fans der Sängerin auch weiterhin nur auf unregelmäßige Updates hoffen können.

Hier erfährst du, warum das ZDF Helene Fischer aus dem Programm werfen musste.