Helene Fischer: Panne bei Stuttgart-Konzert – Fans trauen ihren Ohren nicht

Es war ein peinlicher Moment beim Konzert! Helene Fischer ist nach ihrer überraschenden Rippenfraktur zurück auf der Bühne – und wirkt seither fit wie eh und eh. Doch auch ein Profi wie sie kann nicht alles planen, was kommt. Vor allem nicht, wenn es um Liveauftritte wie Konzerte geht.

Bei einem ihrer fünf Gigs in Stuttgart gab es jetzt eine Panne, mit der Helene Fischer wohl nicht gerechnet hätte.

Helene Fischer: Patzer bei Stuttgart-Konzert

Ausgerechnet bei einem ihrer größten Hits „Atemlos durch die Nacht“, den Helene bei der Tour eigentlich an einem Roboterarm befestigt über dem Publikum schwebend singt, passierte der üble Zwischenfall: Ihr drahtloses Mikro versagte plötzlich, Helene Fischer bekam keinen Ton raus. Ups!

Ein Video im Netz zeigt den Vorfall. Die Schlagersängerin bemerkt die Panne schnell, wedelt mit den Armen und wendet sich an die Techniker. Kurzzeitig ist lediglich ihre Band zu hören. Man merkt, dass sie sichtlich ungeduldig ist, ihr Lächeln aber nicht verloren hat. Und dennoch: Ein kleiner Schock dürfte es für die 38-Jährige gewesen sein.

Ihre coole Reaktion rechnen ihre Fans ihr jedoch hoch an. Unter den Instagram-Kommentaren heißt es:

„Wie süß sie einfach ist und wie toll sie darauf reagiert“

„Wie geil ist das bitte, da soll noch einer sagen das es nie live ist“

„Das war so geil, die Band 1a reagiert und sie selbst die beste Party draus gemacht“

„Was sie draus macht, Beste“

Für die anstehenden Konzerte scheint Helene Fischer jetzt sicher noch mehr gewappnet zu sein. Obwohl es bei ihrer gigantischen dreistündigen Bühnenshow – inklusive Highlights wie Wasser, Akrobatik, Laser und Feuer – immer mal zu Zwischenfällen kommen kann.

Insgesamt steht die Ex von Florian Silbereisen 71 Mal auf der Bühne, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz und in den Niederlanden. Da hat sie ja einiges vor!