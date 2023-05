Helene Fischer: Fan außer sich – „Direkt über unseren Köpfen“

Ihre Konzerte sind immer wieder ein Erlebnis. Bevor Helene Fischer am Dienstag (23. Mai 2023) ihr erstes von fünf Konzerten in Oberhausen spielt, bleibt noch ein wenig Zeit, um zurückzuschauen auf das, was die Schlagerkönigin seit ihrem unglücklichen Unfall kurz vor Start der „Rausch“-Tournee so auf die Bühne zauberte.

Da waren Konzerte in Bremen, Hamburg, Stuttgart oder Leipzig, Tausende beseelter Fans, eine einzigartige Show, die Helene Fischer zusammen mit den Akrobaten des „Cirque du Soleil“ entwickelte und natürlich auch emotionale Momente mit ihrem Thomas Seitel.

Helene Fischer ab Dienstag in Oberhausen

Auf Instagram tauchte nun erneut ein Video auf, das Helene und Thomas beim gemeinsamen Tanz in luftigen Höhen zeigt. Zu dem Song „Wann wachen wir auf“ fliegen die beiden durch die Luft, bis Helene dann ganz sanft auf der Bühne abgesetzt wird. Ein einmaliger Moment in der spektakulären Show der 38-Jährigen. Auch für die Fans.

„’Wann wachen wir auf‘ direkt über unseren Köpfen. Liebe diesen Song und die Akrobatik mit Thomas“, heißt es zu dem Video bei Instagram. Ein anderer Fan schreibt: „Einer meiner absoluten Topfavoriten. Dieser Song ist einer ihrer tollsten und großartigsten Songs. Der geht sowas von unter die Haut.“ Und eine andere Anhängerin ist fast ein wenig neidisch auf die Fans in der ersten Reihe. „Ich habe einen Sitzplatz, da ist man ganz so nah dabei und dran. Freue mich trotzdem auf die atemberaubende Show“, schreibt sie bei Insta.

Das geht uns genauso. Am Dienstag startet Helene Fischer mit den Konzerten ihrer „Rausch“-Tour in Oberhausen (23. Mai bis 28. Mai 2023). Im Anschluss stehen dann unter anderem noch Auftritte in Berlin (30. Mai bis 4. Juni), Hannover (13. Juni bis 18. Juni) und Köln (25. August bis 2. September) an. Tourabschluss von Helene Fischer ist am 8. Oktober 2023 in Frankfurt.