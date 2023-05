Helene Fischer: Band-Mitglied packt aus – „Muss ich gestehen“

Aktuell jagt ein Konzert das nächste: Helene Fischer ist auf großer Deutschland-Tour. Dabei klappert der Schlagerstar bis Oktober 2023 zahlreiche Städte ab und bespielt diese sogar mehrfach. Gemeinsam mit dem „Cirque du Soleil“ sorgt Helene, neben der gesanglichen Komponente, auch noch mit Akrobatik für begeisterte Fans.

Monatelang bereitete sich Helene Fischer mit ihrem Team auf die große Tour vor. Neben den Artisten ist natürlich auch die Band signifikant wichtig. Die Gitarristin Yasi Hofer ist bei jedem Konzert dabei und plaudert nun aus, wie es hinter den Kulissen mit dem Mega-Star abläuft.

Helene Fischer: Band-Mitglied erzählt von besonderem Moment

Was muss das für ein unglaubliches Gefühl sein, mit Helene Fischer vor tausenden Menschen auf der Bühne zu stehen? Ihre Gitarristin Yasi Hofer kann davon ein Lied singen. In einem Interview mit der „Schwäbischnen Zeitung“ verrät sie nun: „Es fühlt sich surreal an, muss ich gestehen. In Momenten, wenn ich mittags mit meiner Gitarre in der leeren Arena sitze und mir diese gigantische Bühne anschaue oder ich nach der Show auf Instagram Bilder und Videos von der Show sehe, dann realisiere ich, wie groß das Ganze eigentlich ist.“

Und dabei hat sie auch einen ganz bestimmten Lieblingsmoment mit der Schlagersängerin: „Am besten gefällt mir ihre Vielseitigkeit und das ganze drei Stunden lang. Meine Lieblingsmomente sind ein Akustikset, bei dem wir dem Publikum super nah sind und ich in viele glückliche Gesichter blicken kann. Und natürlich das Finale mit „Blitz“, bei dem ich ein Solo habe und dann mit Helene zusammen bei ziemlich viel Pyro abrocke.“

SO läuft es hinter den Kulissen ab

So manch ein Fan würde sicherlich gerne mal Mäuschen spielen, um einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Doch das ist gar nicht nötig. Denn die Gitarristin von Helene Fischer verrät nun, wie es abseits der Bühne so abläuft: „Wie mit guten Freunden. Wir haben alle super viel Spaß und unternehmen viel zusammen. Der Umgang ist total respektvoll. Einfach nur schön.“

