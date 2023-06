Helene Fischer macht Selfie mit Fan: Der verfolgt einen perfiden Plan

Helene Fischer ist noch immer auf großer „Rausch“-Tour quer durch Deutschland. Nachdem die Schlager-Königin bereits in Metropolen wie Berlin, Hamburg oder auch Dortmund spielte, ist die Sängerin seit Dienstag (13. Juni 2023) in Hannover unterwegs, um auch dort ihre Fans zu beglücken.

Zuvor jedoch spielte Helene Fischer in Mannheim. Und auch hier suchte die Schlagersängerin wieder die Nähe zu ihren Fans und wurde gar zur Kupplerin. Was war passiert?

Helene Fischer seit Dienstag in Hannover

Wie schon bei ihren Konzerten in Oberhausen oder Bremen suchte Helene auch in Mannheim wieder die Nähe zu ihren Fans, da wurde ein bisschen gequatscht und auch vereinzelte Wünsche nach Selfies stießen bei der 38-Jährigen nicht auf taube Ohren.

So auch bei einem jungen Mann und einer jungen Frau, die sich zwar nicht kannten, trotz allem aber nach dem Konzert auf einem gemeinsamen Foto vereint werden sollten. So baten sie beide bei der Show in der SAP-Arena um ein Selfie mit dem Superstar. Da Helene jedoch nur Zeit für eines hatte, quetschte sie einfach beide Fans auf ein Bild.

Gar nicht so einfach, so streikte erst das Handy und dann stellte sich natürlich auch noch die Frage, wie beide Anhänger an das geschossene Foto kommen können. „Wir machen das jetzt so. Ihr beide tauscht Nummern aus und dann mache ich das in einem. Oh Gott, sie guckt mich an, nein, ich möchte keine Nummern tauschen“, scherzte Helene noch. Doch der Wunsch nach einem Foto schien zu stark, um diese Chance ungenutzt vorbeistreichen zu lassen.

Helene-Fischer-Fan verfolgt perfiden Plan

Also wurden die Selfies gemacht. Doch halt? Was kam denn dann? So verfolgte der männliche Fan einen perfiden Plan. Er hatte nämlich vorab eine Wette abgeschlossen, dass er mit Helene ein Foto bekommt. Und … wie zu sehen, gewonnen.

„Was haste denn gewonnen jetzt?", wollte Helene selbstverständlich wissen. Und so zeigte sich der Fan geständig. „Wir haben um einen Kasten Apfelwein gewettet", berichtete der junge Mann stolz. Na, dann hat sich das Konzert gleich doppelt gelohnt. Oder wie Helene es so schön ausdrückte: „Lass es dir schmecken."