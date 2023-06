Helene Fischer: Sorge auf Konzert – „Tote Maus“

Wenn Helene Fischer auf der Bühne steht, ist sie ganz Vollprofi. Die Show, die Musik, die Akrobatik – all das ist perfekt einstudiert. Doch die Sängerin weiß, dass es bei Konzerten auf mehr ankommt. Es ist auch das Miteinander zwischen der 38-Jährigen und ihren Fans. Es sind die kleinen Momente, die für viele unvergessen bleiben.

Einen solchen Moment gab es auch am ersten der fünf Konzertabende in Mannheim, wie ein Video bei Instagram zeigt. Ein Fan hatte Helene Fischer ein Geschenk auf die Bühne geworfen. Und das ignorierte die Sängerin nicht etwa. Vielmehr schnappte sie es sich kurzerhand und öffnete es vor den Tausenden Zuschauern, die gebannt zur Bühne schauten.

Helene Fischer: „Bisschen Angst davor“

Briefe, Kuscheltiere, BHs, Slips – die Liste der Dinge, die bei Künstlern schon auf die Bühne geflogen sind, ist lang. Und sicherlich an der ein oder anderen Stelle auch mehr als kurios. Helene Fischer scheint sich hingegen bei ihren Fans darauf verlassen zu können, dass die Geschenke nicht zu merkwürdig sind. Ansonsten hätte sich die 38-Jährige vermutlich nicht getraut, das kleine Päckchen direkt auf der Bühne auszupacken.

Auch, wenn sie kurz ein bisschen zweifelte. „Ich hab‘ ein bisschen Angst davor, was drin ist“, sagt die 38-Jährige am Dienstag (6. Juni) vor ihren Fans in der SAP-Arena in Mannheim. „Fühlt sich an wie ’ne tote Maus.“ Doch die würde vermutlich niemand auf die Bühne werfen.

Helene Fischer schenkt Fan besonderen Moment

Schnell blickt Helene Fischer nochmal in die Richtung, aus der das Geschenk kam, und fragt: „Springt da was raus?“ So viel sei gesagt: Springen kann das, was sich in der Verpackung befand, definitiv nicht. Vielmehr ist das Geschenk zum Kuscheln da – und mutmaßlich nicht für Helene Fischer selbst gedacht. Denn ein Fan hat ihr einen kleinen Kuscheltierlöwen hochgeworfen. „Ich kann mir schon denken, für wen der ist“, sagt die 38-Jährige.

Doch der Löwe kam nicht allein auf die Bühne geflogen. Er hatte auch noch eine Botschaft dabei: „Tausche Löwe gegen Foto.“ Da muss auch Helene Fischer lachen. Cleverer Schachzug, um an ein Foto mit dem Lieblingsstar zu kommen. Und da lässt sich die Sängerin auch nicht zweimal bitten. Das einzige Problem: Der Graben zwischen Bühne und Zuschauer ist ziemlich breit. Doch die 38-Jährige will ein Foto dennoch ermöglichen.

Also lässt sie sich kurzerhand das Handy geben, kniet sich hin und drückt den Auslöser. Für die Sängerin ist es ein kurzer Moment ihrer Zeit, für die junge Frau im Publikum indes ist das wohl einer dieser Momente, die einem ewig in Erinnerung bleiben. Auch Helene Fischer weiß, wie beliebt gemeinsame Fotos sind. „Das ist mittlerweile nicht mehr so einfach“, gibt sie zu. Doch auf ihren Konzerten bemüht sie sich immer wieder, einigen diesen Moment zu schenken.