Helene Fischer wird deutlich: „Sehe dich schon die ganze Zeit“

Welchem Stress diese Frau gerade ausgesetzt ist, man will es sich gar nicht ausmalen. Nahezu jeden Abend spielt Schlagerkönigin Helene Fischer ein Konzert, reist für ihre „Rausch“-Tournee 2023 quer durch Deutschland. Dazu der Höchstleistungssport, den die 38-Jährige trotz des Rippenbruches, den sie sich kurz vor dem eigentlichen Tourstart zugezogen hatte, jeden Abend auf die Bühne zaubert. Wahnsinn.

Und obwohl Helene Fischer bei ihren Konzerten eine unfassbare Show bietet, sich mit Akrobaten des Cirque du Soleil durch die Lüfte schwingt und tänzerisch und stimmlich Höchstleistungen vollbringt, sind es besonders die kleinen Momente, die nach den Auftritten in Erinnerung bleiben.

Helene Fischer macht Fan-Träume wahr

Die besonderen Momente. Die Momente, die so nicht geplant waren. Man denke nur an den verbrannten Hintern in Stuttgart, den sich Helene an einer Lampe holte. Man denke an Brownie-Boy Dirk, der sich für ein Foto und später gar für einen Tanz mit Schokoküchlein vollstopfte, oder aber auch an einen Künstler in Berlin.

Dort spielt Helene Fischer gerade Konzerte und bekam während ihres Auftrittes ein Porträt von Künstler Sercan geschenkt. „Ich sehe dich schon die ganze Zeit, mein Lieber“, strahlte die Schlagersängerin ins Publikum, als sie den jungen Mann samt Bild erblickte.

Sercan macht Helene-Fischer-Porträt

Und zugegeben: Sercan hatte sich wirklich Mühe gegeben, ein extrem detailgetreues Abbild seiner Lieblingssängerin geschaffen. Der Fleiß sollte sich auszahlen. „Oh, guck mal, ich nehme das entgegen. Vielen, vielen Dank. Das hast du gezeichnet? Wow“, war die 38-Jährige sichtlich gerührt, ob so viel Fanliebe.

Stolz reckte sie das Bild in die Kamera und erfüllte im Anschluss natürlich auch noch den Wunsch nach einem Selfie. Auch wenn sich das als komplizierter erweisen sollte, als gedacht. So schaltete Helene zunächst das Handy aus, beim zweiten Versuch, klappte es unter lautem Lachen der Fans dann aber doch. Und wieder wurde ein Fan-Traum erfüllt.