Helene Fischer-Imitation in ZDF-Show: IHR Auftritt überrascht alle

Mit ihrer Musik kommt Helene Fischer bereits seit Jahren gut an. Kein Wunder also, dass diese langerwartete Tour von 2023 bislang ein voller Erfolg ist. Die Schlagersängerin reist quer durch Deutschland und sorgt mit ihren Konzerten für große Emotionen und lustige Zwischenfälle.

So wie bei ihrem Konzert in Mannheim, bei dem die Sängerin plötzlich als Kartoffel betitelt wurde, hier mehr dazu. Kurz bevor Helene Fischer jetzt ihr erstes Konzert in Hannover in der ZAG Arena spielte, sorgte ihre Person, oder besser gesagt ein bislang unbekanntes Gesangsdouble in der Trödelshow „Bares für Rares“ jetzt für Wirbel.

Helene Fischer-Imitation überrascht

Helene Fischer-Doubles gibt es jede Menge, dass aber auch „Bares für Rares“-Händlerin Lisa Nüdling eine von ihnen sein würde, kam in der Folge von Montag (12. Juni) doch überraschend. Normalerweise kennen die Zuschauer der Show sie als knallharte Händlerin im Kampf um die Raritäten.

Inspiriert von eben so einer Rarität machte Lisa jetzt die Helene und trällerte vor laufender ZDF-Kamera Fischers Kult-Song „Atemlos“. Zwar war ihr Auftritt nicht ganz so melodisch wie bei dem Original, aber optisch mit den blonden Haaren zumindest annähernd vergleichbar.

Lisa Nüdling ist Händlerin in der ZDF-Show „Bares für Rares“. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

„Bares für Rares“-Händlerin singt Helene-Song

Auslöser für die spontane Gesangseinlage, die alles andere als erwartet kam, war ein antikes Mikrofon, das vor den Verhandlungen erstmal getestet werden musste. Mitgebrachte hatte das Kondensatormikrofon Besitzer Steffen, dessen Vater Berufsmusiker war und dem das antike Stück gehörte.

„Bares für Rares“-Experte Detlev Kümmel schätzte den Verkaufspreis auf bis zu 600 Euro. Trotz Helene Fischer-Gesangsimitation ging das Mikrofon am Ende dann aber leider nur für 410 Euro über den Händlertisch. Allerdings nicht an Lisa Nüdling, die sich gleich zu Beginn auf das seltene Objekt gestürzt hatte, sondern an Händler-Kollege Jan Čížek.