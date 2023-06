„Bares für Rares“-Star Horst Lichter verzweifelt: „Tut mir das nicht an“

Normalerweise sieht man Horst Lichter als Moderator bei „Bares für Rares“ im Gespräch mit den Experten der ZDF-Show. Bevor die Kandidatinnen und Kandidaten in Richtung Händler aufbrechen können, führt der Weg zunächst an ihm und einer ausführlichen Expertise vorbei.

Darüber hinaus ist der „Bares für Rares“-Moderator aber auch schon mal in anderen Shows zu Gast. So auch am Montagabend (12. Juni). Hatte er im ZDF-Nachmittagsprogramm noch den neuen Experten vorgestellt, hier mehr dazu, sitzt er plötzlich als Promi-Kandidat in der RTL-Show „The Wheel“. Wobei er hier nur bedingt hilfreich ist, wenn es um die richtige Lösung geht.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter ist bei RTL zu Gast

In der Show soll er eigentlich als Experte für das Thema Kochen fungieren, doch wie es das Glücksrad so will, treffen ihn primär andere Kategorien und das auch noch immer wieder. Vor allem ein Thema liegt dem ehemaligen TV-Koch so gar nicht – Fußball.

Ausgerechnet dafür wird er aber gleich mehrmals von „The Wheel“ ausgewählt. Es ist eine Zumutung für alle Beteiligten. Denn Horst Lichter hat nach eigenen Angaben von „Fußball so viel Ahnung wie eine Ziege vom Ballett.“ Dass er zumindest damit richtig liegt, zeigt sich sofort.

Horst Lichter kommt ins Schwitzen

Bei der Frage „David Beckham ist einer der Eigentümer des 2018 gegründeten Fußballklubs …?“, mit den Antwortmöglichkeiten A) Borussia Chicago, B) Real Boston, C) Inter Miami, oder D) Ajax Dallas, kann er nur ins Blaue hinein raten und tippt natürlich daneben. (Es wäre übrigens Antwort C) gewesen.)

Mehr News:

Als er dann beim nächsten Mal trotzdem wieder gewählt wird, stöhnt er auf und sagt: „Tut mir das nicht an.“ Aber das Rad dreht sich weiter und bleibt natürlich bei Horst stehen. Also warnt er lieber schon mal vor der nächsten Fragen-Pleite vor und sagt: „Bitte sei mir und meinen Kindern und Enkeln nicht böse, wenn ich das verkacke.“ Doch es nützt nichts, Horst Lichter wird mit dem Thema einfach nicht warm.

Erst ganz zum Schluss kann Moderator Chris Tall dann endlich einmal verkünden: „Horst hat eine Fußball-Frage richtig beantwortet!“