Helene Fischer: Sorge bei Hannover-Konzert – Helene kündigt Arztbesuch an

Was es nicht alles gibt… Langweilig war Helene Fischer und ihren Fans wohl bei keinem ihrer bislang gespielten Konzerte. Mal gab es Brownies als Geschenk, mal verbrannte sich die Schlagerkönigin an einer Bühnenlampe den Hintern. Und – man hat es fast schon vergessen – kurz vor Start der „Rausch“-Tour hatte sich die Sängerin ja noch eine Rippe gebrochen.

Und so war es wenig überraschend, dass auch das Konzert von Helene Fischer in Hannover nicht ohne die ein oder andere Besonderheit ablief. Wieder einmal im Mittelpunkt des Geschehens: Der Wunsch nach einem Selfie.

Helene Fischer bekommt bei Hannover-Konzert eine Brille geschenkt

Dieses Mal war es die 22-jährige Charly aus Salzgitter, die unbedingt ein Bild mit der Schlagerkönigin wollte und dafür sogar einen Tausch anstrebte. Doch Charly hatte nicht etwa gebacken. Nein, Charly hatte ein Objekt zum Tausch mitgebracht.

Eine Brille, um genau zu sein. Warum es ausgerechnet eine Sehhilfe wurde, die als Anreiz für ein gemeinsames Foto dienen sollte, wussten wohl nur Charly und Frau Fischer selbst. Doch Helene nahm die Aktion durchaus mit Humor und bewies: Sie kann einfach alles tragen.

„Du hast also eine Brille für mich dabei?“, fragte die 38-Jährige zu Beginn der Konversation noch erstaunt. Und zack, da flog das Gestell auch schon gen Bühne. Blöderweise landete es nicht in den zarten Händen der Sängerin, sondern auf dem harten Bühnenboden. Doch die Brille überlebte und so stand dem neuen Style von Helene nichts mehr im Wege.

Helene Fischer: „Meinste das wird jetzt was?“

„Oha, meinste, das wird jetzt was? Meinste, ich sehe dann besser? Also, das ist eine super Brille, damit sehe ich gar nichts mehr. Die Show wird klasse. Oh Gott, vor allem, die muss mal geputzt werden“, scherzte Helene über den Zustand ihrer neuen Gläser.

Als Charly dann auch noch berichtete, dass sie am Tag des Konzertes Geburtstag hatte, war es um Helene geschehen. Gemeinsam mit der Halle stimmte sie „Zum Geburtstag viel Glück" an. Und auch das gemeinsame Selfie gab es anschließend noch. Die Brille jedoch sollte nicht der ständige Begleiter Helenes werden. „Da muss ich nur vielleicht doch mal zum Arzt. Das hat mir nicht geholfen."