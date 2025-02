Helene Fischer: Süße Liebespost – „Willst du?“

Der Valentinstag – von den einen als purer Kommerz verspottet, feiern andere jedes Jahr aufs Neue ihre Liebe. Ob mit Blumen, Pralinen, kleinen Geschenken oder auch … einer Tasse Kaffee und einem Glas Wein. So zumindest deutet es Schlagerkönigin Helene Fischer in ihrem Instagram-Posting am Valentinstag an.

Dort sehen wir – wie einst in der Schule – einen Zettel mit Ankreuz-Optionen. Und die Frage? Die bezieht sich natürlich auf den neuesten Superhit von Helene Fischer und Schlager-Kollege Florian Silbereisen.

Helene Fischers süße Liebespost

„Willst du die Tasse Kaffee zu meinem Wein sein?“, heißt es da. Natürlich versehen mit den Antwortmöglichkeiten „Ja“ und „Nein“. Wen Helene Fischer da nun genau meint? Das überlassen wir und auch sie an dieser Stelle einmal der Fantasie. Klar ist, der Song an sich traf ihre Fans mitten ins Herz.

Vor allem in den sozialen Medien ging das Lied, das sie gemeinsam mit Florian Silbereisen bei der „Helene Fischer Show“ im ZDF aufgeführt hatte, komplett durch die Decke, findet sich mittlerweile ganz weit vorne in der „TikTok DE Hot 50“-Rangliste. Und auch bei YouTube verzeichnet der Clip bereits 2,9 Millionen Aufrufe (Stand: 14. Februar 2025). Ein Megahit also.

„Mein Kopf ist voll mit diesem Song!“

Klar, dass die Fans Helene Fischer und Florian Silbereisen mit Lobeshymnen nur so überschütten. „Ich liebe es, euch beide gemeinsam zu sehen“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Ein anderer Zuhörer schreibt: „Mein Kopf ist voll mit diesem Song! Ich liebe es sehr! Habe mir schon immer ein Duett von euch gewünscht!“

Und ein weiterer Fan jubelt: „Mehr als verdient. Jetzt brauchen wir die nur noch als Single als CD fürs Regal.“ Während eine andere Anhängerin ergänzt: „Herzlichen Glückwunsch euch beiden und weiterhin viel Erfolg sowie ganz viel Glück beim noch höher steigen in der nächsten Woche. Denn der Song ist und bleibt ein Ohrwurm, den man nur rauf und runter hören kann. Denkt einmal darüber nach, eventuell den nächsten Song zusammen zu performen, sobald es eure Zeit zulässt. Ich kann euch beiden nur schreiben: Super, perfekt, echt hammermässig, mega, cool. DANKE DAFÜR!!!“