Helene Fischer macht Florian Silbereisen klare Ansage – „Interessiert mich nicht“

Auf ihren Auftritt haben die Fans sehnsüchtig hingefiebert: Helene Fischer singt am Samstagabend (13. Januar) live in der ARD-Sendung „Die Schlagerchampions“. Kreischend und jubelnd empfangen sie die Fans im Velodrom in Berlin. Nachdem sie ihren Song „Spiele“ zum Besten gegeben hat, kommt sie mit ihrem Ex-Freund und Moderator Florian Silbereisen ins Plaudern. Doch plötzlich macht die Schlagerkönigin eine deutliche Ansage.

Helene Fischer plaudert mit Florian Silbereisen

Helene Fischer ist dafür bekannt, dass sie aktuell alle Preise abräumt, die es nur zu gewinnen gibt. Und auch an diesem Abend bekommt sie zwei neue Trophäen für ihre Sammlung. Bei den „Schlagerchampions“ bekommt sie den Preis für die Tournee des Jahres sowie die Auszeichnung für ihr Platinalbum „Rausch“.

Mit den beiden Trophäen im Arm steht sie mit Florian Silbereisen auf der Bühne und kommt mit ihm ins Gespräch. Die beiden quatschen unter anderem auch über die große Tour von Helene Fischer, die sie letztes Jahr gemacht hat. „Es war eine wunderschöne Zeit“, schwärmt sie. Auch der Moderator kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Er möchte von ihr wissen, wie viele Menschen ihre Tour besucht haben. Darauf hat sie eine klare Antwort.

Helene Fischer wird deutlich – „Interessiert mich nicht“

„Weißt du, diese Zahlen – das interessiert mich immer nicht. Die Momente, die zwischenmenschlich passieren, die zählen“, lautet die mehr als deutliche Antwort von Helene Fischer. Sie schätzt die Besucherzahl im Nachgang dennoch auf ca. 800.000 Menschen. Flori nimmt diese Ansage allerdings gelassen – schließlich kennt er Helene Fischer nicht erst seit gestern.

Die ARD zeigt die „Schlagerchampions 2024“ am Samstagabend (13. Januar) ab 20.15 Uhr live im TV-Programm. Anschließend gibt es die Sendung in der ARD-Mediathek zu sehen.