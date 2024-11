Helene Fischer: Fan-Traum wird beim Adventsfest wahr – „Sie ist die Beste“

Viel wurde im Vorfeld des Adventsfests mit Florian Silbereisen spekuliert. Kommt Helene Fischer oder kommt sie nicht? Offiziell angekündigt war sie nicht, aber es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass sie kommen würde.

Aus gutem Grund, wie sich am Samstagabend (30. November) zeigte. Denn die Sängerin war tatsächlich in der ARD-Show zu Gast. Und erfüllte dabei Fan-Träume.

Helene Fischer legt Pause von Proben ein

„Helene Fischer ist da“, schreibt eine Zuschauerin zufrieden bei X. Zunächst mussten sich die Fans der Sängerin beim Adventsfest gedulden und bangen, ob sie nun tatsächlich noch kommt. Doch dann war sie da! In einem blauen Hosenanzug mit Dutt betrat sie die Bühne und sang zusammen mit mehreren Kindern Rolf Zuckowskis Song „Wie schön, dass Du geboren bist“.

Für den Auftritt machte sie extra eine Pause von ihren Proben in Düsseldorf. Und das dankte ihr nicht nur der Musiker und Komponist selbst – für den sie das Lied sang -, sondern auch die Fans. Der Applaus am Ende war gigantisch. Und die Freude über den Überraschungsauftritt der Sängerin war auch zu Hause vor den Fernsehern deutlich zu spüren.

Traum der Fans wird wahr

Das letzte Mal, dass Helene Fischer beim Adventsfest aufgetreten war, ist bereits viele Jahre her. 2016 war sie zuletzt zu Gast in der Sendung von Florian Silbereisen. Seither hatte sie sich zwar immer wieder auch in anderen Shows ihres Ex gezeigt, doch eben nicht beim Adventsfest.

Fans hofften daher sehnlichst darauf, dass sie die beiden dort mal wieder zusammen sehen würden. Ein Traum, den ihnen Helene Fischer nun endlich erfüllte. Ihre Anhänger schweben daher auf Wolke 7 und einer stellt bei X klar: „Wehe, jemand sagt was gegen Helene Fischer! Sie ist die Beste!“

Zwar gab es trotz der Warnung des Fans auch Kritik an Helenes Auftritt, doch die dürfte ihren Anhängern am Ende ganz egal sein. Für sie zählt nur eines: Nämlich dass sie die Sängerin wieder vereint mit Florian Silbereisen gesehen haben.