Helene Fischer holt Fans auf die Bühne – dann kommt es zur absoluten Premiere

Helene Fischer einmal nah sein: Das ist wohl der Traum aller Fans der Schlagerkönigin. Für Ann-Katrin Benzinger aus Hamburg ging dieser Wunsch bei einem Konzert in Bremen in Erfüllung. Die 23-jährige Tänzerin erlebt dabei eine absolute Premiere. Ein Tag, den sie wohl nie wieder vergessen wird.

Ein kurzer Augenkontakt oder ein Pläuschchen mit Helene Fischer dürfte für die meisten Fans schon eine absolute Sensation sein. Doch wie fühlt man sich, wenn die Sängerin einen plötzlich auf die Bühne holt und sie mit einem tanzt? In einem exklusiven Interview erzählt Ann-Katrin Benzinger nun, was das für ein Gefühl ist.

Helene Fischer sorgt für absolute Premiere

Alles begann mit einem Plakat. „Liebe Helene, Liebe ist ein Tanz. Tanzt du mit mir?“ haben Ann-Katrin Benzinger und ihre Freundin darauf geschrieben. Schon zu Beginn bemerkt der Schlagerstar die beiden Frauen im Publikum. Die 23-Jährige erinnert sich noch genau an diesen Moment: „Sie ist schnell auf uns eingegangen und im Endeffekt hat sie gesagt ‚Ihr könnt ja auf die Bühne kommen und mittanzen‘. Als das Lied „Liebe ist ein Tanz“ kam hat sie gesagt ‚Ladies, wo seid ihr?‘. Dann durften wir rauf und haben da mitgetanzt.“

Was ihr zu dem Zeitpunkt noch nicht klar ist: Ann-Katrin und ihre Freundin sind die ersten Fans, die mit Helene auf der Bühne tanzen dürfen. Ein unglaubliches Gefühl, wie die Hamburgerin erzählt: „Als ich mit ihr gesprochen habe, dachte ich, ich falle um und kriege einen Herzinfarkt. Ich habe so gezittert, ich habe meine Freundin nur noch angeguckt und ich habe nur noch geschrien. Wir konnten es gar nicht fassen.“

Video geht im Netz viral

Auf Instagram und TikTok macht der Clip von Ann-Katrin und ihrer Freundin Zoe schnell die Runde. Dementsprechend groß ist auch die Resonanz anderer Fans. Und sogar die Tänzer von Helene Fischern kommentieren fleißig, wie die 23-Jährige erzählt: „Mein Postfach auf Instagram ist komplett explodiert. Ich hab ganz, ganz viele tolle Nachrichten bekommen. Unter anderem hieß es, dass wir das Highlight der Show waren. In der Halle selbst kam so viel Applaus und so viele Menschen haben mitgemacht und uns angefeuert. Das war echt krass.“

Am 11. Juni gab die Schlagerkönigin ihr letztes Konzert in Mannheim, bevor es weiter nach Hannover (8-13. Juni) und Köln (25. August- 3. September) geht. Ende der Tour ist dann in Frankfurt. Dort spielt Helene Fischer vom 3. bis zum 8. Oktober 2023. Tickets erhält man an allen Vorverkaufsstellen.

