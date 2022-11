Helene Fischer: Auf diese Bilder haben die Fans gewartet – „Eeeendlich“

Für 130.000 Fans war es vermutlich das Highlight des Jahres: Im August 2022 konnten sie die Schlagerkönigin Helene Fischer nach langer Zeit wieder hautnah erleben. Im strömenden Regen kamen die Fans zur Messe München, um gemeinsam die Hits der 38-Jährigen zu feiern. Doch auch für diejenigen, die nicht live bei dem Konzert dabei sein konnten, hat sie jetzt eine ganz besondere Überraschung.

Beeindruckende Bühnenbilder, ausgefallene Kostüme und unterhaltsame Choreografien gehören wie die Schlagerkönigin zu jedem Konzert dazu. Davon haben auch die Fans zu Hause etwas – ein Zusammenschnitt des gesamten Auftritts wurde beim ZDF gezeigt. Doch laut Helene Fischer war das noch nicht alles.

Helene Fischer: Auftritte gibt es auf YouTube

Der Schlagerstar möchte all ihren treuen Fans die Möglichkeit geben, an ihren Auftritten in München teilhaben zu können und veröffentlicht dafür nach und nach kurze Videos zu den jeweiligen Songs auf YouTube. Hits wie „Blitz“ oder „Null auf 100“ sind schon seit Längerem auf der Plattform verfügbar und wurden von ihren 890.000 Abonnenten auch fleißig geklickt.

Jetzt können sich alle Helene Fischer Fans auf ein weiteres Video aus München freuen. Denn Freitagnachmittag (4. November) erscheint der Clip zu dem Song „Vamos a Marte“. Darin performet die Schlagersängerin in einem schwarzen Outfit und mit zahlreichen Tänzern auf der Bühne. Ganz zur Freude von einigen Zuschauern.

Helene Fischer: DARAUF haben ihre Fans gewartet

Dass sie ausgerechnet ein Video von diesem Lied veröffentlicht, freut zahlreiche Fans vor den Bildschirmen. Unter dem YouTube-Beitrag gibt es innerhalb kürzester Zeit viele glückliche Kommentare:

„Diese Version ist einfach Hammer. Vorfreude auf die Tour 2023 ist riesengroß.“

„Eeeendlich, war einer meiner liebsten Performances in München.“

„Einfach der Wahnsinn!“

„Ich hoffe gerade, dass es die Version auch so geben wird, wie bei Achterbahn. Das wäre so geil. Laut aufdrehen, und Nachbarn zeigen, was gute Musik ist.“

„Der Hammer! So voller Energie.“

Wir sind gespannt, wann das nächste Video folgen wird und welcher Song von Helene Fischer uns dann erwarten wird.