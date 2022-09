Helene Fischer: Intimes Geständnis! – „Es ist ein Kampf in mir selbst“

Sie begeistert Millionen von Menschen mit ihrer Musik: Helene Fischer ist die Schlagerkönigin der Herzen. Und obwohl sie schon so lange in der Öffentlichkeit steht, wissen die Fans nur sehr wenig über ihr Privatleben. Und das ist so gewollt.

Helene Fischer legt nämlich sehr viel Wert auf ihre Privatsphäre. Doch andererseits weiß die Schlagersängerin auch, dass man als Person des öffentlichen Lebens früher oder später etwas von sich preisgeben muss.

Helene Fischer über ihren inneren Konflikt

In einem Interview mit dem Magazin „RTL Exclusiv“ spricht der Schlagerstar gemeinsam mit Moderatorin Frauke Ludowig über die Schwierigkeiten, die sich auftun, wenn man sein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raushält. Dort erzählt sie: „Es ist für mich trotzdem immer ein bisschen schwierig. Ein Teil von mir, ein kleiner Teufel, sitzt dann da und sagt: ‚Öffne dich nicht zu weit!‘ Auch, wenn es irgendwie inkonsequent ist, weil als Künstler möchtest du so authentisch, wie möglich auf der Bühne sein und willst natürlich alles preisgeben. Auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass wenn ich es tue, dass danach mein Privatleben eventuell offengelegt ist und jeder hat dann die Möglichkeit darüber zu berichten und das möchte ich vermeiden. Es ist wirklich ein Kampf in mir selbst“.

Das musst du über Helene Fischer wissen:

Helene Fischer stammt gebürtig aus Krasnojarsk (Russland)

Sie war lange Jahre mit Schlagerstar und „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen zusammen

Die Sängerin soll im Dezember 2021 ihr erstes Baby zur Welt gebracht haben. Vater ist Akrobat Thomas Seitel

2022 hat sie auf dem Messegelände in München mit einem Open-Air-Konzert ihren Fans eingeheizt und Songs aus ihrem Album Rausch zum Besten geben

Helene Fischer spricht über den Spagat zwischen Privatsphäre und Showbusiness. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Panama Pictures

Helene Fischer: Offene Worte über Florian Silbereisen?

In ihrem Song „Volle Kraft voraus“ singt die 38-Jährige über neue Möglichkeiten und die Stärke, Dinge loslassen zu können. Für sie ist das mittlerweile sowas wie ihr Lebensmotto, wie sie im Interview mit „RTL Exclusiv“ verrät: „Man darf sich vor den Türen, die sich neu im Leben öffnen, nicht verschränken. Es gibt natürlich unerwartete Dinge die passieren, mit denen man selber nicht gerechnet hat. Das ist mir eben auch passiert, aber wichtig ist, dass man es erkennt und ehrlich zu sich selber ist und durch diese neue Tür schreitet. Und in meinem Fall kann ich mit sehr schönen und positiven Gedanken zurückblicken, aber das Kapitel dann auch irgendwann abschließen“.

