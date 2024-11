Helene Fischer: Geheime Pläne durchgesickert! Fans haben noch vor der Tour was davon

Für Helene Fischer wird 2026 ein grandioses Jahr: Nicht nur plant die Schlagersängerin ihre große „360° Stadion Tour 2026“ – ein ganz neues Konzert-Erlebnis, wie man schon weiß. Auch sickert jetzt eine Nachricht durch, die ihre Fans ebenfalls ausflippen lassen dürfte.

Wie „Schlager.de“ exklusiv erfahren hat, steht auch ein neues Album in den Startlöchern.

Helene Fischer: Geheim-Pläne durchgesickert

Demnach soll Helene Fischer noch vor dem Start ihrer großen Tour im übernächsten Jahr neue Musik herausbringen. Geplant ist laut „Schlager.de“ ein Album im Mai 2026! Nur wenige Tage vor dem Konzertauftakt am 10. Juni in Dresden.

Aktuell punktet die Sängerin mit ihrem Kinderlieder-Album und schaffte es damit sogar auf den dritten Platz in den deutschen Charts. Ihr neues Album wird dann aber wohl wieder in gewohnter Helene-Manier sein – mit sicherlich einigen Hits à la „Atemlos“, die ihre Fans dann bestimmt auf ihrer Tour zu hören bekommen.

Wer ihre potenziell neue Platte bei einem ihrer Konzerte hören will, kann sich jetzt noch Tickets sichern. Noch sind einige Karten zum Beispiel bei „Eventim“ für Helenes großer „360° Stadion Tour 2026“ verfügbar.

Alle weiteren Infos zum neuen Album erfährst du bei „Schlager.de“.

Weitere Tourtermine von Helene Fischer findest du hier:

13. Juni: Berlin

16. Juni 2026: Stuttgart

20. Juni 2026: Frankfurt

23. Juni 2026: Gelsenkirchen

27. Juni 2026: Köln

03. Juli 2026: Hamburg

04. Juli 2026: Hamburg

07. Juli 2026: Hannover

11. Juli 2026: Wien

17. Juli 2026: München

Mehr News:

Ihr Ex Florian Silbereisen war am Freitagabend (15. November) übrigens Moderator bei der „Goldenen Henne“ in Leipzig. Auf der Bühne hatte er zusammen mit Kollegin Barbara Schöneberger eine große Überraschung für Schlagerstar Roland Kaiser im Gepäck. Was das war, liest du hier >>>