Heinz Hoenig: Bild sorgt für Verwirrung – ist er wieder zu Hause?

Es sind ungewisse Zeiten für alle Fans von Heinz Hoenig. Tagtäglich sorgen sie sich um den Gesundheitszustand des Schauspielers. Schließlich befindet er sich seit Monaten in ärztlicher Behandlung.

Nachdem er an seiner Speiseröhre operiert wurde, wartet er auf eine lebensnotwendige Operation an der Aorta. Immer an seiner Seite: Frau Annika Kärsten-Hoenig. Auf Instagram hält sie die Fans von Heinz Hoenig auf dem Laufenden. Doch ein Schnappschuss sorgt nun für Verwirrung.

Heinz Hoenig: Frau Annika veröffentlicht Foto

In regelmäßigen Abständen meldet sich Annika Kärsten-Hoenig bei ihren Instagram-Followern mit Updates zu Wort. Dazu veröffentlicht sie nicht nur Details zu Heinz Hoenigs Gesundheitszustand, sondern auch Bilder der beiden. Das neuste Foto lud sie am 19. August hoch.

Auf den ersten Blick scheint es ein ganz normales Foto zu sein. Es zeigt das Paar innig, beide lachen sich an. „Es ist ein wirklich langer Weg. Doch wir sind gemeinsam losgegangen. Ab und zu auch hingefallen, aber vor allem immer wieder aufgestanden und weitergegangen“, schreibt die 39-Jährige dazu. Doch bei einigen Fans kommt eine ganz bestimmte Frage auf.

Ist Heinz Hoenig etwa wieder zu Hause?

Das Foto zeigt das Liebespaar nicht etwa in einem Krankenhauszimmer, sondern draußen im Grünen. Die Sonne scheint und ein Baum ist im Hintergrund zu sehen. Da kommt bei dem ein oder anderen eine Vermutung auf. „So schön, dass Heinz wohl zu Hause ist und Lachen macht gesund. Es ist wie ein Wunder“, kommentiert ein Fan.

Doch Annika räumt direkt mit diesen Gerüchten auf und sagt, was Sache ist. „Leider noch nicht. Aber wir durften heute gemeinsam nach draußen und haben diesen Moment sehr genossen“, schreibt sie zu dem Kommentar des Followers.

Dennoch sorgt das Bild für viele Emotionen unter den Fans des Ex-Dschungelcamp-Stars, wie diese Nachricht zeigt: „Bei dem Bild kommen einem die Tränen. Die Liebe, die in euren Augen zu sehen ist, und die Zuversicht – so schön. Behaltet euch das bei.“