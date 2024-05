Bangen um Heinz Hoenig: Herz-OP verschoben – Zustand zu kritisch

TV-Legende Heinz Hoenig kämpft auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses weiter um sein Leben. Die Ärzte stehen vor einer Herausforderung: Eine lebensnotwendige Herzoperation, die für Freitag (3. Mai) angesetzt war, musste verschoben werden, da Hoenigs Zustand dies derzeit nicht zulässt.

Heinz Hoenig: Situation ernster als gedacht

Die „Das Boot“-Ikone, die mit ihrer Rolle als kantiger Seebär das Publikum begeisterte, befindet sich weiterhin im Koma und zeigt sich zu schwach für den dringend erforderlichen Eingriff. Dies erfuhr „Bild“ aus dem direkten Umfeld des Schauspielers. Nach einer ersten Not-OP, bei der Hoenig Mitte der Woche ein Stent eingesetzt wurde, hofften die Ärzte, schnell weitermachen zu können. Doch die Situation ist ernster als gedacht. Am 30. April kam der 72-Jährige, wie RTL berichtet, per Rettungshubschrauber in die Klinik und wurde umgehend ins Koma versetzt.

+++ Dschungelcamp: Ärzte entscheiden – Heinz Hoenig ist raus +++

Die Hoffnungen ruhen nun darauf, dass sich sein Zustand stabilisiert und der schwere Eingriff am Herzen baldmöglichst vollzogen werden kann. Annika Kärsten-Hoenig, seine Ehefrau, steht ihrem „Heinzi“ in diesen schweren Stunden ununterbrochen bei. „Ich will jetzt meine ganze Kraft für ihn aufwenden“, sagte sie am Freitag gegenüber „Bild“. Die Sorge ist groß, die Hoffnung jedoch bleibt. Erst vor Kurzem begleitete sie ihren Mann nach Australien ins Dschungelcamp. Dort schied er allerdings aufgrund gesundheitlicher Bedenken der Ärzte vorzeitig aus.

Jetzt kämpft sie an seiner Seite um sein Leben und teilt ihre Ängste mit RTL: „Ich habe noch nie so große Angst in meinem Leben gehabt, wie jetzt. Ich will meinen Mann nicht verlieren.“ Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Juliano und Jianni. Für Hoenig sind seine Söhne „sein ganzes Glück“. Fans und Freunde des Schauspielers hoffen gemeinsam mit der Familie auf positive Nachrichten.