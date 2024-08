Heinz Hoenig: Auf DIESE Nachricht haben alle Fans gewartet

Nach vier langen Monaten auf der Intensivstation bahnt sich für Heinz Hoenig (72) endlich ein Ausweg an. Der beliebte Schauspieler, der seit Ende April in einer Berliner Klinik liegt, steht kurz vor seiner Entlassung – zumindest vorübergehend. Sein Ziel? Endlich wieder in den eigenen vier Wänden Kraft tanken für die nächste große Herausforderung: eine lebenswichtige OP.

Auf Instagram teilte seine Frau Annika Kärsten-Hoenig ein Bild, das zeigt, wie sehr Heinz die frische Luft genießt. Mit einem strahlenden Lächeln blickt er seine Frau an – ein Moment, der so viel mehr bedeutet als nur ein Ausflug…

„Zeiten ändern sich. Zeiten ändern uns. Verändern den Blick auf die Welt. Auf das Leben! Und scheinbar kleine (vorher selbstverständliche) Dinge werden plötzlich zu etwas ganz Großem“, schreibt Annika. Dabei erzählt sie auch, dass Heinz sich mittlerweile im selbstständigen Atmen übt.

+++ Heinz Hoenig: Schlimme Nachrichten – „Es ist eine Komplikation dazugekommen“ +++

„Diese Woche soll der erste ‚Auslass-Versuch‘ gestartet werden: Man will die nächtliche Beatmung einstellen. Je nach Verlauf, werden weitere Schritte geplant. Unter anderem ist es das Ziel, die Trachealkanüle zu entfernen, bevor es erst mal nach Hause geht“, erklärt sie. Doch die Rückkehr in die vertraute Umgebung ist kein Spaziergang.

Heinz Hoenig: Lichtblick nach 120 Tagen Intensivstation

Heinz braucht eine Vollversorgung, und Annika, die als gelernte Krankenschwester bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, bereitet alles akribisch vor. „Mein Mann braucht dringend seine vertraute Umgebung, um mental wieder durchatmen zu können und Kraft zu tanken,“ erklärt sie. Auch die kleinen Söhne Juliano (3) und Jianni (1) sehnen sich nach der Nähe ihres Papas.

Die Herausforderungen sind immens, und die Kosten enorm. Annika rechnet mit einer halben Million Euro für die medizinische Versorgung und notwendige Hilfsmittel. Doch die Entschlossenheit der Familie ist ungebrochen – sie wissen, dass Heinz‘ Erholung in der Heimat die beste Chance auf Genesung bietet.

Heinz Hoenig kämpft sich zurück ins Leben, und seine Fans drücken ihm fest die Daumen. Bald heißt es hoffentlich: Willkommen zu Hause, Heinz!