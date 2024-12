Heinz Hoenig: Seine Annika gibt erschreckenden Einblick – „Kein Platz für persönliche Bedürfnisse“

Das gesundheitliche Drama um Heinz Hoenig hat in diesem Jahr ganz Deutschland in Atem gehalten. Nach einer bakteriellen Infektion kämpfte der „Das Boot“-Star um sein Leben, ihm musste sogar seine Speiseröhre entfernt werden. Nun steht eine lebensrettende Operation an der Aorta an.

Doch bevor der große Eingriff stattfinden kann, muss der Schauspieler erstmal zu Kräften kommen. Nach mehr als 100 Tagen in einer Berliner Klinik und etlichen Tortouren ist der 73-Jährige endlich zu Hause bei seiner kleinen Familie. Doch wie Annika Kärsten-Hoenig nun in einem Interview verrät, ist der Alltag im trauten Heim alles andere als einfach.

Heinz Hoenig ist auf Pflege angewiesen

Die Liebe zwischen Heinz Hoenig und seiner Annika scheint unzerstörbar zu sein. Auch in den schwersten Tagen seines Lebens hielt seine Liebste zu dem Schauspieler und kümmerte sich aufopferungsvoll um ihn. Annika ist eine gelernte Krankenschwester und übernimmt die gesamte Pflege des Fernsehstars. Nach einer zweiwöchigen Instagram-Pause gibt die zweifache Mutter nun ein Lebensupdate.

Annika gesteht im „Bild“-Interview: „Die letzten Tage waren schon sehr herausfordernd, und man ist auch immer wieder mit sich selbst beschäftigt, nicht aufzugeben, immer weiterzumachen, nicht den Mut und nicht den Glauben zu verlieren.“ Neben der Pflege ihres Gattens muss sich die 39-Jährige auch um die gemeinsamen Kinder (1 und 3) kümmern. Ihr Mantra lautet aktuell: „Einfach durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und hoffen, dass sich irgendwann alles zum Guten wendet.“ Doch Annika ist eine Sache besonders wichtig…

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Die 39-Jährige gesteht: „Mein Alltag beschränkt sich komplett auf die Pflege, Betreuung und Versorgung meiner Familie, da gibt es momentan keinen Platz für persönliche Bedürfnisse.“ Doch Annika bedauert diese Umstände keineswegs. Ihre Liebe zu Heinz Hoenig ist ungebrochen und die Pflege ihres Liebsten für sie selbstverständlich.

Annika betont: „Es ist das Leben, für das ich mich entschieden habe“

Annika ist es wichtig zu betonen: „Manche sagen mir, dass ich kein eigenes Leben mehr hätte, aber dem muss ich widersprechen. Es ist mein Leben, für das ich mich entschieden habe, als ich meinen Mann geheiratet und meine Kinder bekommen habe. Natürlich konnte niemand voraussehen, dass Heinz eine solch schwere Erkrankung ereilt. Aber auch das war und ist meine Entscheidung und mein Leben, ihm in dieser schweren Zeit beiseitezustehen.“ In Hoenig hat die ehemalige Krankenschwester ihren Seelenverwandten gefunden.

Annika zeigt sich optimistisch und bekräftigt: „Es liegt allein an uns, wie wir damit umgehen und ob wir das Beste daraus machen. Unsere Familie wird an dieser Herausforderung wachsen.“ Für ihre große Liebe scheint die 39-Jährige aufopferungsvoll zu kämpfen.