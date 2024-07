Drama um Heinz Hoenig: Das Geld wird knapp – Ehefrau Annika bitte erneut um Spenden

Die schlechten Nachrichten um Heinz Hoenig scheinen mit der Zeit nicht weniger zu werden. Dem „Das Boot„-Star musste infolge einer bakteriellen Infektion die Speiseröhre entfernt werden. Seitdem liegt der Schauspieler auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Die Kosten dafür wurden mithilfe von Spenden beglichen, denn Hoenig hat kein Geld und ist aus diesem Grund auch nicht krankenversichert.

Obwohl es zwischenzeitlich bergauf ging, ist nun klar, dass Heinz Hoenig weiterhin auf der Intensivstation behandelt werden muss. Erst wenn der Gesundheitszustand des Schauspielers stabil genug ist, kann die zweite lebensrettende Operation an der Aorta durchgeführt werden. Nun wendet sich seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig erneut verzweifelt an die Öffentlichkeit.

Heinz Hoenig: Eine schlechte Nachricht nach der anderen

Bereits seit Mitte Mai ist Heinz Hoenig auf eine intensivmedizinische Behandlung angewiesen. Die zwei aufwendigen Eingriffe, die der Schauspieler über sich ergehen lassen muss, sind ebenfalls sehr teuer. Da der Fernsehstar jedoch aufgrund von finanziellen Problemen nicht krankenversichert ist, sammelt seine Ehefrau Annika bereits seit Monaten Spenden, um die Krankenhauskosten bezahlen zu können.

Nach Informationen der Zeitschrift „Fokus“ kostet jeder Tag auf der Intensivstation stolze 2.500 bis 3.000 Euro. Der Eingriff an der Speiseröhre des Schauspielers soll 50.000 bis 60.000 Euro gekostet haben, die lebensrettende Aorta-OP wird vermutlich 120.000 Euro kosten. Aus diesem Grund hat Annika das Spendenziel auf eine halbe Million Euro erhöht.

Momentan fehlen noch ganze 300.000 Euro, damit die anfallenden Kosten gedeckt werden können. In einer Instagram-Story richtet Annika Kärsten-Hoenig bedeutungsschwere Worte an die Fans des Schauspielers und schreibt: „Die wertvollen Menschen erkennst du daran, dass sie dir am Boden einfach die Hand reichen, statt nur zu erklären, wie du aufzustehen hast.“ Im selben Moment ruft die zweifache Mutter die Fans des Fernsehstars dazu auf, erneut zu spenden.

Wie viel Bereitschaft zum Spenden bei den Fans von Heinz Hoenig noch vorhanden ist, bleibt abzuwarten. Über den Berg ist der Fernsehstar auf jeden Fall noch nicht. Wie es gesundheitlich mit dem 72-Jährigen weitergeht, werden die nächsten Monate zeigen.