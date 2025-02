Heinz Hoenig: Annika gibt Einblick hinter die Kulissen – „Der Kampf zurück ins Leben“

Die Krankenakte von Heinz Hoenig hat sich seit dem letzten Jahr ordentlich gefüllt. Gleich zweimal musste er ins Koma versetzt werden, kämpfte aufgrund einer bakteriellen Infektion um sein Leben. Mittlerweile ist der Schauspieler – unter anderem bekannt aus „Das Boot“ – wieder in der Mitte seiner Familie angekommen. Dabei stets an seiner Seite: Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig, die liebevoll ihren Mann pflegt.

Doch wie steht es aktuell um den ehemaligen „Dschungelcamp“-Opi? Auf Instagram steht Annika ihren Fans Rede und Antwort.

Heinz Hoenig: Einblick hinter die Kulissen

Seit September 2024 ist Heinz Hoenig nach einem Krankenhaus-Marathon endlich wieder Zuhause. Doch genesen ist er noch lange nicht – und der Weg ist steinig. Die Speiseröhre des Schauspielers musste nach einer bakteriellen Infektion entfernt werden, eine lebensnotwendige OP an der Aorta steht weiterhin aus. Doch dafür muss der 73-Jährige erst einmal wieder zu Kräften kommen.

Kraft schenkt ihm vor allem Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig. Die gelernte Krankenschwester kümmert sich seit dem ersten Klinik-Tag um ihren Mann. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram verrät sie nun, wie viele Stunden sie am Tag mit der Pflege von Heinz verbringt.

„Also das kann ich so genau gar nicht sagen, weil ich zähle natürlich nicht die Minuten am Tag. Aber so grundsätzlich sind das schon so ungefähr um die zehn Stunden pro Tag“, erklärt Annika. Doch auch die positiven Entwicklungen seiner Genesung enthält Hoenigs Ehefrau ihren Fans nicht vor.

Heinz Hoenig zeigt stolz Fortschritte

Regelmäßig lässt Annika die Fans an ihrem Familienleben teilhaben und dokumentiert stolz Heinz‘ Fortschritte. Erst Ende Januar veröffentlichte sie ein Video, das den „Dschungelcamp“-Star beim Gehen mithilfe eines Rollators zeigt – ein riesiger Erfolg für Heinz. „Der Kampf zurück ins Leben“, betitelte Annika den Clip.

Doch nicht jeder Tag verläuft gleich. „Es kommt auch darauf an, wie ist der Heinz drauf? Geht es ihm heute gut? Fühlt er sich gut? Fühlt er sich fit? Können wir Sport machen?“, so Annika. Trotz aller Hürden merkt man deutlich: Die Ehefrau von Heinz Hoenig ist eine echte Power-Frau. Und hoffentlich schafft es Heinz Hoenig mit ihrer Unterstützung schon ganz bald zurück in einen normalen Alltag.