Heinz Hoenig: Seltener Anblick – Ehefrau Annika zückt sofort ihre Kamera

Es war der Kampf seines Lebens: Heinz Hoenig blickt auf sein wohl schwierigstes Jahr zurück. Es war geprägt von Krankheit, Leid und Sorgen. Eine Operation an der Speiseröhre, ein künstliches Koma und zwei Reanimationen liegen hinter dem ehemaligen „Dschungelcamp“-Bewohner. Immer an seiner Seite waren dabei Ehefrau Annika und seine Kinder.

Hoenigs Liebste sorgt nun auf Instagram erneut für Aufsehen – so hat man ihren Ehemann lange nicht mehr gesehen!

Heinz Hoenig überrascht alle!

Heinz Hoenig auf dem Fahrrad? Das war vor wenigen Monaten noch undenkbar. Doch der Schauspieler beweist echten Kämpfergeist. In einer Instagram-Story teilte Annika Kärsten-Hoenig nun ein Bild ihres Liebsten.

Doch nicht etwa beim gemeinsamen Frühstück oder beim entspannten Fernseh-Abend, sondern am Sporteln! Ja, richtig gehört, Heinz Hoenig packt es wieder an. Auf dem Hometrainer radelt der Schauspieler um die Wette – und das musste natürlich per Foto-Beweis festgehalten werden. Dazu schreibt Annika: „Zeit fürs Training.“ Und das zahlt sich wahrlich aus!

Heinz Hoenig verrät – „Will weiter leben“

Annika teilt immer wieder die Fortschritte ihres Ehemannes und zeigt: Seit den bangen Tagen im Krankenhaus hat sich viel getan. Heinz kann mittlerweile wieder eigenständig am Rollator laufen. Erst kürzlich feierten er und Annika erneut ihre Hochzeit und schwangen dabei das Tanzbein.

Schon im letzten Jahr verriet Hoenig gegenüber RTL: „Ich will weiter leben! Leben, leben, leben! Ich habe noch viel vor. Ich habe meine Frau und meine Kinder, das ist das Wichtigste. Und allein dafür zu leben, macht alles aus.“

Vor fast einem Jahr begann für Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. Den ehemaligen ZDF-Schauspieler plagten schwere Herzprobleme und er lag zeitweise im Koma. Dazu kam die verzweifelte Suche nach Spendern, die bei den hohen Kosten helfen sollten, da Heinz Hoenig keine Krankenversicherung besaß. Umso schöner zu sehen, dass es nun bergauf geht.