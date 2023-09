Heidi Klum packt aus – DARUM zeigt sie so viel nackte Haut

Sie kann es einfach nicht lassen: Heidi Klum liebt es, ihren durchtrainierten Körper öffentlich auf Instagram zu präsentieren. Ob in knappen Bikinis oder sogar ganz nackt, ist der 50-Jährigen dabei schnuppe. Egal, ob mit Fotos oder kurzen Videos: Ihre Fans haben regelmäßig was zu gucken. Nun offenbart die GNTM-Chefin, was hinter ihrer Nacktshow wirklich steckt. Damit rechnet wirklich keiner.

Heidi Klum möchte DAS vermeiden

Wie das Topmodel in einem Interview mit dem amerikanischen „People“-Magazine verrät, zeigt sie sich nicht nur in den sozialen Medien so freizügig. Auch privat ist Heidi Klum kein besonders großer Fan von viel Kleidung und läuft gerne nackt in ihren vier Wänden herum. Doch was reizt sie daran so?

Ganz einfach: Heidi Klum möchte den perfekten Teint haben. „Ich mag einfach keine Bräunungsstreifen, weil ich so viele verschiedene Outfits trage. Das ist sehr strategisch“, erklärt die Ehefrau von Tom Kaulitz. Ihr Gatte dürfte mit der Freizügigkeit wohl kein Problem haben. Doch in manchen Situationen wird es dem Model dann doch zum Verhängnis.

Heidi Klum: Kinder schlagen Alarm

Eine Sache gibt es im Hause Klum/Kaulitz sicherlich nicht: unangekündigten Besuch. Wie sie selbst sagt, geben vor allem ihre Kinder Bescheid, wenn sie Freunde mit nach Hause bringen. „Sobald jemand kommt, ziehe ich mein Oberteil an. Aber wenn niemand da ist und die Sonne ist draußen, dann ist auch der Po draußen“, erklärt das Model. Und das alles, damit sie keine Bräunungsstreifen bekommt.

Ihre Vorliebe für wenig Klamotten gilt aber nicht nur bei ihr selbst. Auch bei ihrem Ehemann findet sie viel nackte Haut wohl gut, wie selbst sagt: „Tom sieht nackt definitiv am besten aus!“