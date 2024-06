Heidi Klum: Provokantes Video aufgetaucht

Eine Badewanne, zwei Powerfrauen und eine Ladung Sextoys! Heidi Klum (51) legt in einem neuen Musikvideo alles auf den Tisch – oder besser gesagt in die Wanne!

Gemeinsam mit der Sängerin Sophie Hawley-Weld (32) von Sofi Tukker taucht das deutsche Supermodel in eine Welt ein, die so bunt und frech ist, wie es nur Heidi sein kann. Doch hinter dem augenscheinlich gewagten Clip verbirgt sich mehr als nur provokante Spielerei.

Heidi Klum: Mit Dildos in der Wanne

Bereits am Mittwoch (12. Juni) sorgt der Clip zum Song „Spiral“ der US-Band Sofi Tukker für mächtig Aufsehen. Nicht nur, weil Heidi Klum und Sophie Hawley-Weld in Pyjamas und umgeben von Dildos in einer Badewanne sitzen, sondern weil sie damit eine Botschaft der Freiheit und des Spaßes vermitteln.

Die langen Haare verführerisch über die Schultern geworfen, schauen die beiden Frauen herausfordernd in die Kamera. Ihr Motto: Wir nehmen uns, was wir wollen! Der Zeitpunkt des Videodrops ist gekonnt gewählt. Nur einen Tag vor der großen Final-Show von „GNTM“, bei der Sofi Tukker auftreten wird. Dabei nutzt die Modelmama ihre mediale Power, um ordentlich Werbung für das Event zu machen.

Im Video selbst geht es um mehr als nur um sexy Spielereien: Es erzählt die Geschichte zweier Freundinnen, die sich durch eine Pyjama-Party mit allem Drum und Dran von Liebeskummer ablenken. Das Video lässt keinen Raum für Langeweile!

Von Würstchen-Snacks im Bett bis hin zu wilden Tanzeinlagen mit dem Pizza-Boten – Heidi und Sophie zeigen, wie man wohlmöglich mit bizarrer Art über den Schmerz hinwegkommt. Also Badewanne frei – für mehr Spaß und weniger Tabus…