Heidi Klum machtlos: Rückschlag vor großem „GNTM“-Finale

Aufgrund der Fußball-Europameisterschaft, die am 14. Juni in Deutschland startet, musste ProSieben umplanen. GNTM-Fans sind es gewohnt, dass es donnerstags Abends zur Primetime eine neue Folge mit Heidi Klum gibt. Doch damit das Finale noch vor dem großen Turnier gezeigt werden kann, wurde das Halbfinale bereits am Dienstag (10. Juni) ausgestrahlt.

Diese Programm-Änderung passte einigen GNTM-Fans offenbar nicht in den Kram. Das lassen zumindest die aktuellen Einschaltquoten vermuten.

Heidi Klum schickt SIE nach Hause

Die 17. Staffel von „GNTM“ verspricht so viel Spannung wie nie. Denn im Finale könnte es zu gleich mehreren Premieren kommen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Show wird nicht nur eine Frau, sondern auch ein Mann zum Sieger von Model-Mama Heidi Klum gekürt.

Am Dienstag entschied sich, wer das finale Ticket ergattert und für wen es heißt: „Ich habe heute leider kein Foto für dich!“ Für Grace und Frieder endete der Traum vom Titel kurz vor der letzten Live-Show.

Im Finale von GNTM stehen:

Julian & Luka

Linus

Jermaine

Fabienne

Lea

Xenia

Quoten-Tiefschlag beim GNTM-Halbfinale

In der anvisierten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holte die Casting-Show 13,6 Prozent, was 630.000 Zuschauer bedeutet. Damit erreichte der Sender die höchste Quote hinter der ARD, die am Abend mit einer Live-Übertragung zur Leichtathletik-EM aus Rom punktete.

Was jedoch zunächst positiv aussieht, hat auch einen bitteren Beigeschmack. Denn isoliert gesehen sind die Einschaltquoten laut „DWDL“ die schlechtesten der gesamten Staffel. Mit 1,21 Millionen Zuschauern sei die Reichweite so niedrig wie noch nie in der 17. Staffel gewesen. Rund 0,34 Millionen weniger als noch eine Folge zuvor. Beim GNTM-Finale könnte die Kurve jedoch wieder deutlich nach oben gehen – dann läuft die Show auch wieder auf ihrem gewohnten Sendeplatz.