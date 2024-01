Heidi Klum: Nach Leni – jetzt zeigt die Model-Mama auch Sohn Henry der ganzen Öffentlichkeit

Heidi Klums Stern ging 1992 auf. Bei einem Modellwettbewerb auf RTL wird sie von Thomas Gottschalk entdeckt. Somit steht das Topmodel seit ihrem 18. Lebensjahr im Rampenlicht. Die Frohnatur zeigt sich immer bestens gelaunt und voller Power, doch Heidi Klum kennt auch die Schattenseiten des Lebens in der Öffentlichkeit.

Nicht zuletzt deshalb hielt Heidi Klum ihre vier Kinder immer streng aus der Öffentlichkeit raus. Erst als ihre Erstgeborene Leni Klum mit 16 Jahren in ihre Fußstapfen als Model treten wollte, zeigte sie ihre Tochter öffentlich. Nun präsentiert die Vollblutmama ihren nächsten Sprössling ganz stolz in der Öffentlichkeit.

Heidi Klum teilt stolzes Familienselfie

Bis auf Leni zeigte Heidi Klum ihre Kinder bislang nie unzensiert auf Bildern. Stattdessen zeigte sie die Kids von hinten oder postete alte Fotos aus dem Familienalbum. Der Modelmama war es wichtig, dass ihre Kinder möglichst normal und außerhalb der Öffentlichkeit aufwachsen. Doch so langsam werden die Kleinen erwachsen und können selbst entscheiden.

Bedeutet aber auch, dass Heidi Klum langsam loslassen muss, denn die Kinder bestreiten ihren eigenen Weg. So zeigte sich die 50-Jährige zuletzt in ihrer Instagram-Story mit Sohnemann Henry Samuel in New York. Zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz suchen sie nach einer passenden Uni für den 18-Jährigen. Tochter Leni studiert hier bereits.

Da war natürlich auch noch Zeit für ein gemeinsames Familienessen. Und da ist auch schon das erste öffentliche Bild auf Heidi Klums Instagram-Account mit ihren beiden ältesten Kindern. Mama Heidi und Leni spitzen die Lippen zu einem Kussmund, während Henry mit einem breiten Lächeln in die Kamera grinst. Papa Seal ging kurz zuvor bei einer Veranstaltung sogar noch weiter. Ihr Ex nahm alle vier Kinder Leni (19), Henry (18), Johan (17) und Lou (14) mit zur Filmpremiere von „The Book of Clarence“. Was das deutsche Top-Model davon hielt, ist bislang nicht bekannt.