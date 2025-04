Heidi Klum posiert im knappen Outfit – was sie damit vorhat, überrascht

Manche Frauen werden mit den Jahren einfach immer ikonischer und Heidi Klum gehört definitiv dazu. Vom Model aus Bergisch Gladbach zur internationalen Laufsteg-Queen, später zur TV-Persönlichkeit mit Dauerbrenner-Status: Heidi hat das geschafft, wovon viele nur träumen.

Und obwohl sie längst mehr als nur ein Model ist, liefert sie trotzdem weiterhin regelmäßig auf allen Kanälen ab. Sei es auf dem Catwalk, im TV oder wie so oft auf Instagram. Und genau dort sorgt nun ein neuer Post für Aufsehen.

Heidi Klum legt auf Instagram nach

Auch auf Social Media lässt sich Heidi Klum nicht lumpen und versorgt ihre rund 12,5 Millionen Follower mit reichlich Einblicken in ihr Leben: Süße Familienmomente, Pärchenfotos mit Ehemann Tom Kaulitz oder Backstage-Einblicke bei „GNTM“, langweilig wird’s nie. Jetzt hat Heidi zu Wochenbeginn erneut nachgelegt.

Und zwar mit einem Schnappschuss, der nicht nur optisch für Aufsehen sorgt, sondern auch durch das, was sie darauf gerade macht.

Heidi Klum zeigt sich im knappen Outfit

Zu sehen: Heidi im kurzen, schwarzen Body, darüber eine transparente Strumpfhose, Brille auf der Nase, Kopfhörer über die Ohren gestülpt. Lässig sitzt sie auf einem Stuhl, ein Bein auf dem Tisch. Die Caption dazu ganz schlicht: „Happy Monday.“

+++Heidi Klum: Sohn Henry feiert Premiere – „Unglaublicher Meilenstein“+++

Doch hinter dem sexy Look steckt tatsächlich Arbeit. Heidi spricht in einem Studio gerade Voice-Overs für „Germany’s Next Topmodel“ ein. Denn auch wenn sie nicht bei jeder Szene selbst vor Ort ist, hört man ihre Kommentare Woche für Woche aus dem Off.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Besonders spannend: Die Kommentarfunktion auf dem Instagram-Profil des „GNTM“-Stars ist normalerweise deaktiviert, doch diesmal dürfen die Fans Heidis Begeisterung loswerden. Die Reaktionen für ihr neues Bild sprechen Bände. „Tom hat so ein Glück, mit dir verheiratet zu sein“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer schreibt: „Heidi, ich weiß nicht, ob ich du oder Tom sein will.“